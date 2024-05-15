多做一動作！賣房價差數百萬　打破「陽台補登」3大錯誤迷思





▲賣房前記得做陽台補登，免得被買方吃豆腐。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

賣房前記得做陽台補登，免得被買方吃豆腐！最新一集《地產詹哥老實說》邀請永慶房屋契約部資深經理陳俊宏，整理出陽台補登懶人包，包含作業流程、費用支出、以及買賣雙方該注意的事項。

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節目一開始，陳俊宏說明，1982年以前法令規範，只有牆內面積才能登記，也就是說，屋齡超過40年有規劃陽台的公寓，都可多加留意，「買賣房屋時習慣看單價，而陽台若少登記個2~3坪，總價上就會有所差異。」

陳俊宏說，有些投資客就專門鎖定可以做、又還沒做陽台補登的物件，購入後進行補登，再以更高的價格賣出，造成消費糾紛。

有些房子多年前已外推，該如何判斷能否申請陽台補登？陳俊宏表示，觀察樓上樓下鄰居、或從屋內觀察裝潢痕跡，最準的就是申請竣工圖，「圖上會有2種結果，清楚標示陽台占6成，另外4成是雖然劃出一塊面積，卻沒有寫陽台2字，但可向主管機關確認面積用途，以台北市來說，就是都發局建管處負責。」





▲陽台補登的費用在2000元以內。（示意圖／ET資料照）

至於陽台補登的詳細流程與費用，陳俊宏說明，首先拿著所有權狀、身分證、便章到各縣市建管處或工務局申請竣工圖，費用大約60~200元，耗時約1週，若需要公文申請的話，則是免費，但需要再多1週時間。

接著，到地政事務所辦理登記申請，地政單位會派人到府丈量，費用約1000元，耗時3~5天左右，之後公告後就能收到新的權狀了。總結來說，申請陽台補登總費用在2000元以內，時間最長約1個月，但當然也可以委託專業人士，或請房仲協助處理。

陳俊宏也整理出3大陽台補登最常見的問題。首先，陽台補登後房屋稅會變更多嗎？他說，基本上陽台不列入課稅範圍，除非面積大於一定比例，或其實在補登前就已默默地被課稅了。





▲陳俊宏整理出3大陽台補登最常見的問題。（示意圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

第二，若陽台已外推，需要恢復原狀嗎？陳俊宏表示，以雙北來說基本上不會要求，但至於其他縣市，就建議先諮詢一下。

第三，除了陽台，有其他地方可補登嗎？陳俊宏說，像是雨遮、屋簷早期都是沒有登記的，但以老房子來說，這樣的設計也確實較少，反倒是梯間等公共空間可以，但得經過整棟的所有權人同意，比較麻煩。

最後，陳俊宏提醒買方，若是用補登後的預設價格購入，建議在補登完成後再過戶，不然若遇到竣工圖遺失等狀況，導致坪數無法增加，就成了冤大頭了。