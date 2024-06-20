不管好市多台中三店落腳何處　「茂洋天玥META」都穩坐沙鹿核心

▲好市多近期將在台中海線開設第3間店，讓沙鹿核心新案「茂洋天玥META」成為注目焦點。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

好市多全球最賺錢的10間店，台中2間都上榜，其中南屯店更是全世界店王，而從各項消息來看，台中好市多3店將落腳海線；好市多生活圈催動房價實力不亞於「護國神山」台積電，讓還有藍線捷運議題的沙鹿房市成為注目焦點。

由政府官員透露，好市多近期將在海線開設第3間店，最終位置雖未定案，不過不論是沙鹿區、梧棲區還是可能性高的龍井區，都顯示海線人口數激增，讓大型業者看見消費潛力。

▲好市多生活圈催動房價實力不亞於「護國神山」台積電。（圖／資料照）

在地業者表示：「過去海線僅一間家樂福撐場，大型零售業者考量落腳海線，除了區域人口發展、消費力道潛力無窮，加上另一個大利多中科二期擴廠效應湧現，原就是海線核心區的沙鹿區，將成為迎接新一波移居潮。」

根據樂居網資料，南屯好市多生活圈的平均房價，較整體南屯區均價高出23.2%；北台中店好市多生活圈到平均房價比起整體北屯區均價高出9.5%。好市多在台中儼然成為商圈金雞母、房市新明燈。

▲沙鹿區身為海線之首，除了是西屯區外溢第一站，也是海線人口最密集的一區。（圖／業者提供）

除了好市多、中科議題外，今年初捷運藍線獲行政院核定、台中機場也正在推動航廈擴建，最直接受惠的幾乎都是沙鹿區；其中正臨捷運藍線預定地B5站的「茂洋天玥META」，就是頗受矚目的指標案。

樂洋地產行銷經理林明樺表示，沙鹿區身為海線之首，除了是西屯區外溢第一站，也是海線人口最密集的一區，近期在藍線捷運、中科、機場、特五號等多重建設的催化下，更成為眾建商的必爭之地，而唯一一條的台灣大道，更是因為捷運藍線成為重金部署區。

▲「茂洋天玥META」全案規劃2~3房，佔據捷運藍線出口絕佳點位，建商更豪氣給出3.6米的樓高。（圖／業者提供）

「茂洋天玥META」基地位於台灣大道、七賢路口，基地位置就在正台灣大道、鄰近沙鹿高工，未來不論是好市多落腳沙鹿區、梧棲區還是龍井區，便捷的交通網，都讓住戶從「茂洋天玥META」出發，都僅20分鐘車程可達，且全案先建後售，享受地段利多不需等待。

▲「茂洋天玥META」全案先建後售，購屋族享受地段利多不需等待。（圖／業者提供）

「茂洋天玥META」全案規劃2~3房，佔據捷運藍線出口絕佳點位，建商更豪氣給出3.6米的樓高，讓入住更加高人一等。不僅如此，在室內建材部分備至YKK 5+5膠合玻璃氣密窗、全套CLEAN UP日系廚具、林內斜面式排油煙機、BOSCH崁入式洗機，以及全室德國太格木地板，給出最高規格禮遇。