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桃園買新房「最後絕版1字頭」路段出爐　在地：不怕台積電沒來

▲▼桃園龍潭大坪市地重劃區。（圖／業者提供）

龍潭「大坪市地重劃區」距離市區僅10分鐘車程，該區土地成本取得較低，使建商推案價碼相對平實。（圖／業者提供）

記者陳意雯／桃園報導

房仲業者統計全桃園市成交量超過100件、各生活圈新成屋均價。結果顯示，新成屋平均交易單價仍在1字頭的生活圈，只剩龍潭區的「大坪市地重劃區」，平均單價19.6萬元，堪稱是最後絕版的親民1字頭買新房區段。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以數據來看，近1年中壢區屋齡5年內的新成屋大樓，最高成交單價已突破6字頭，桃園區、大園區新成屋最高來到5字頭，其他區域新成屋最高單價也站上4字頭，讓預算有限卻想住新成屋的購屋族，將目光轉向大溪、龍潭、楊梅等，相對平價又兼具生活機能的外圍區段。

▲▼桃園龍潭大坪市地重劃區。（圖／業者提供）

台灣房屋龍潭直營店店長張華欽分析，龍潭「大坪市地重劃區」距離市區僅10分鐘車程，該區土地成本取得較低，使建商推案價碼相對平實。近1年交易最熱絡的新成屋大樓社區，大多是1房1廳的大套房、以及2房1廳的度假房型，總價落在300萬元到700萬元間。

張華欽進一步指出，龍潭房價在桃園市各行政區中，漲幅相對溫和，房市走勢健康平穩，不過隨著三峽、土城等地的外來移居人口增加，以及龍潭科學園區就業人口攀升，龍潭市區的新成屋最新成交單價已來到35至38萬元。儘管先前台積電新廠放棄進駐龍科三期，但龍科本來就有台積電封測廠，未來也有其他科技廠商持續擴廠，加上對外交通便利，可望支撐房市漸進成長。

關鍵字：龍潭桃園新成屋房價外圍台灣房屋台積電龍潭科學園區大坪市地重劃

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