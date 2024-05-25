桃園買新房「最後絕版1字頭」路段出爐　在地：不怕台積電沒來

▲龍潭「大坪市地重劃區」距離市區僅10分鐘車程，該區土地成本取得較低，使建商推案價碼相對平實。（圖／業者提供）

記者陳意雯／桃園報導

房仲業者統計全桃園市成交量超過100件、各生活圈新成屋均價。結果顯示，新成屋平均交易單價仍在1字頭的生活圈，只剩龍潭區的「大坪市地重劃區」，平均單價19.6萬元，堪稱是最後絕版的親民1字頭買新房區段。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以數據來看，近1年中壢區屋齡5年內的新成屋大樓，最高成交單價已突破6字頭，桃園區、大園區新成屋最高來到5字頭，其他區域新成屋最高單價也站上4字頭，讓預算有限卻想住新成屋的購屋族，將目光轉向大溪、龍潭、楊梅等，相對平價又兼具生活機能的外圍區段。

台灣房屋龍潭直營店店長張華欽分析，龍潭「大坪市地重劃區」距離市區僅10分鐘車程，該區土地成本取得較低，使建商推案價碼相對平實。近1年交易最熱絡的新成屋大樓社區，大多是1房1廳的大套房、以及2房1廳的度假房型，總價落在300萬元到700萬元間。

張華欽進一步指出，龍潭房價在桃園市各行政區中，漲幅相對溫和，房市走勢健康平穩，不過隨著三峽、土城等地的外來移居人口增加，以及龍潭科學園區就業人口攀升，龍潭市區的新成屋最新成交單價已來到35至38萬元。儘管先前台積電新廠放棄進駐龍科三期，但龍科本來就有台積電封測廠，未來也有其他科技廠商持續擴廠，加上對外交通便利，可望支撐房市漸進成長。