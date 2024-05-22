千萬內買得到2房！　首購新天堂「紅樹林跟你想得不一樣」

▲淡水是小資首購熱區，其中紅樹林交易熱絡。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

淡水是小資首購熱區，其中紅樹林交易熱絡，近年都有千戶成交量體。最新一集《地產詹哥老實說》邀請翊鼎國際經理蔡耀霆、馨傳不動產智庫執行長何世昌，一同解析紅樹林的3大迷思，包括交通條件差、生活機能不足、只有豪宅產品。

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何世昌表示，紅樹林成交價落在4字頭，雖然比淡海新市鎮貴，但比竹圍地區便宜，「紅樹林新案市場銷況熱，主要原因就是『便宜』，便宜治百病，總價壓在1000萬元、房貸800萬元，是大台北首購族能負擔的。」

蔡耀霆補充，紅樹林、竹圍一帶熱銷的案子不少，包括甲山林系列的「伊豆莊園」、「明日晴」、「山河帝寶」、以及「嘉潤家泰氧之森」，尤其後者2房總價壓在768萬元，來人量持續增加。

民眾對紅樹林的第一項迷思是，交通條件不好。何世昌表示，其實紅樹林沒有想像中的遠，未來還有淡北道路建設，適合在士林北投一帶工作的族群，且事實上在雙北本就已買不到不塞車的區塊了。

何世昌接著說，紅樹林、新市鎮距離台北市的遠近差很大，氣候也不一樣，「以前騎摩托車相當有感，從新市鎮進入紅樹林方向，明顯感受到氣溫增高，反之新市鎮就是冷很多、風很大。」

▲何世昌（左）說，紅樹林沒有想像中那麼遠（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

紅樹林的第二項迷思是生活機能差。蔡耀霆表示，紅樹林可到鄰近的竹圍，傳統市場、馬偕醫院、完整學區通通有，大型採買則可往新市鎮的家樂福、或是關渡的好市多，而紅樹林區內也有全聯等商家，機能性並不差。

第三項迷思是紅樹林都是豪宅，何世昌說，紅樹林面水岸第一排確實有不少豪宅，最高價來到9字頭，但後排面山也有不少小坪數建案，價格僅4字頭，相對實惠。

不過，紅樹林有一半以上是山坡地，加上近期地震頻傳，是否讓消費者擔心結構安全？蔡耀霆說明，山坡地法規比一般市區嚴格，要經過水保、都省等等，其實讓消費者更安心，以「嘉潤家泰氧之森」為例，工期就要3年半。

▲在紅樹林搭乘捷運，20分鐘可進台北市。（圖／ET資料照）

節目最後談到脫北話題，蔡耀霆指出，桃園青埔重劃區已要價6字頭，而紅樹林目前只在4字頭，捷運20分鐘就到台北市，除了未來的淡北快速道路，現階段就已省下新市鎮出來、登輝大道到中正東路的驚人塞車段，非常適合年輕人搬入，此外因為有山有海、生活機能也不差，又有馬偕醫院，同樣適合退休族養老。