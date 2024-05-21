看了樣品屋超心動？她曝「7事項」要注意　過來人有感：差1尺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

看了預售案的樣品屋後，難免令人心動。部落客「夏綠蒂聊投資」就表示，樣品屋是建商模擬蓋好的房子，讓消費者更好想像空間配置，但不一定實用。因此她提醒，有7點要注意，避免單純覺得樣品屋好看就衝動，話題引發討論。

「夏綠蒂聊投資」指出，樣品屋能讓買家更好想像空間配置，「但是通常都是為了好看，不一定實用」，因此要注意幾點。首先，她認為「樣品屋的空間感都很好，因為是用玻璃隔間，但實際上交屋時是牆壁，空間會小一點。」第2點「樣品屋很美，因為很多東西都沒有放，例如鞋櫃、電器櫃。」第3點「預售屋看不出屋內採光好壞，可能買到暗房暗廳。」

第4點「樣品屋的廚具、衛浴規格要記下，交屋時要給一樣的品牌規格。」第5點「樣品屋沒有門，要記得預留開門空間。」第6點「樣品屋用衣櫃當作隔間牆，但實務上不會這樣做，因為隔音不好。」最後則是「樣品屋家具比例可能過小，例如衣櫃只用 40 公分，但實際上的衣櫃要 60 公分才夠擺放。」

看到貼文後，就有網友留言，「可以看有沒有之前的建案實績，參考之前口碑風評，樣品屋可以當模擬，但還要多看多累積經驗」、「還是買成屋吧！才不會蓋好失望搥心肝」、「床鋪啊！很多都是放4尺床，實際我們雙人是5尺以上。」也有人笑呼，「還有個辦法，直接買成屋的展銷樣品屋就行了，這樣陳列會一模一樣。」

※本文獲「夏綠蒂聊投資」授權引用。