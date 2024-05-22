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他嫌採光超差「房仲1句話被揍」　全場爆中肯：賀成交

▲▼租屋,買房,玄關,穿衣鏡,裝潢,地毯。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO嫌棄採光不好。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人租屋或買房，採光通風是必要的條件！一名網友透露，看到一間採光很差的物件，向房仲反映後，被回了一句「早上天還沒亮，你就要出門賺錢掙房貸，晚上天黑才回家，你是要什麼採光？」結果原PO就揍了對方，文章看似是創作文，卻引發全場共鳴，「果然忠言逆耳，很多人不能接受事實！」

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，日前去看房時，看完格局後他就說「覺得採光不好」，殊不知仲介超直白回應，「早上天還沒亮，你就要出門賺錢掙房貸，晚上天黑才回家，你是要什麼採光？」

聞言，原PO腦袋瞬間驚醒，「哇操...現在仲介都這麼嗆的嗎？一下就把我說哭了！」而這鬧劇還沒完，原PO又說，「後來仲介也哭了，被我打的哭的。」

文章曝光後，一票網友點頭秒懂，「仲介說得有道理」、「用現金差點打死房仲」、「就問，仲介哪裡說錯了」、「房仲講話很實在，而且房貸要繳幾十年，基本上有無採光跟你沒啥關係」、「價格若是便宜，這話說的也是沒毛病」、「至少他沒騙你晚上看房，然後說採光超好」、「同個空間，你漆成白色就會感覺明亮了」、「果然忠言逆耳，很多人不能接受事實」、「賀成交，說實在這口才好」。

有過來人笑稱，「這句話我也說過，比配圖還暗，根本沒採光，風水師說好厝，然後成交了，客廳還面牆壁」、「我當時看一棟大樓，一邊能看到海景，一邊看到市區的夜晚燈光，我想我白天都不在，晚上海景一片漆黑是要看個屁，後來我選面市區的那間，好像一樣心酸」。

留言串中，房仲也路過分享，「遇過客戶自住要求採光要好，明房明廳，結果買到搬進去參觀，整間窗戶都用全遮光布簾，說白天太亮...真是夠了」。

但也有人質疑故事真假性，「你怎麼沒有被傷害罪移送法辦？」「你這段是去抖音抄的吧」、「又是一個幹話王」。

關鍵字：買房採光房仲房貸中肯成交

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