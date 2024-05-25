北市房價高不可攀？　房仲搬數據：總價2000萬以內是主流

▲台北市房價位居全國之冠，購屋總價高昂，據統計，總價1000至 2000萬元的住宅仍是台北市交易主力。。（圖／業者提供）

記者陳意雯／綜合報導

台北市房價位居全國之冠，購屋總價高昂，據統計，總價1000至 2000萬元的住宅仍是台北市交易主力，總價2000萬以下占比更逾5成。

房仲業者根據實價登錄資料，統計近1年台北市各總價帶交易占比，發現住宅總價1000至2000萬元交易占比高達39.3%，是各總價帶占比最高的。其中，最熱銷行政區為文山、內湖及北投，區內交易量占比皆逾4成。此外，位處蛋黃區的中山區及信義區，總價1000至2000萬元交易量也名列第四、第五。

台北市近1年房市交易總價帶占比，1000萬元以下與1000至2000萬元，兩者占比合計52%，顯示住宅仍以2000萬元以下為主流。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，絕大多數的民眾的購屋能力，未能跟上房價漲速，因此往往出現小宅化現象，加上中古屋相較新大樓更好入手，使台北市的房屋交易總價帶仍以2000萬元以下為主流。

1000至2000萬元間的交易熱區，以文山、內湖、北投、中山和信義5大行政區最旺。其中，文山區以交易量609件位居第一，文山區交易量中有將近6成都落在這總價帶。

陳金萍分析，目前文山區以公寓產品交易居多，新案較少，房價大多仍在4至5字頭，平均購屋坪數約為30坪左右。

內湖區以574件交易居次，陳金萍說明，該區總價1000至2000萬元區間交易仍以公寓居多，5字頭房價可以購得約30坪左右的房屋。

位在蛋黃區的信義區也擠進第五名，令人意外。陳金萍表示，信義區的捷運站周邊有不少小坪數物件，吸引單身、首購族群。此外，單價6字頭的老公寓，在象山站、永春站或是吳興街一帶都可以找得到，1000至2000萬元入主台北市蛋黃區仍有機會。

▼單價6字頭的老公寓，在象山站、永春站或是吳興街一帶都可以找得到，1000至2000萬元入主台北市蛋黃區仍有機會。（圖／ETtoday資料照）