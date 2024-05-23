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北市小宅新案超搶手　鍍金級地段「敦北VOGUE」即將亮相

▲▼台北市,敦北VOGUE,小宅市場,地段精華,優勢地段,學區,雙敦學區,戴雲發,危老都更。（圖／双正利建設提供）

▲台北市老屋多，新案供不應求，地段精華又位於捷運站周邊的小宅產品可謂搶手中的搶手，「敦北VOGUE」位於南京敦北鍍金地段，即將公開，引起市場高度關注。

【企劃特輯】

台北市老屋多，據最新統計，屋齡超過30年比例高達72.3%，且地狹人稠，土地寸土寸金，新建案供給稀缺，大多只能靠危老都更，加上先前403大地震，激催換屋、購置新屋的需求，新案市場呈現強烈的供不應求，尤其是地段精華，又位於捷運站周邊的小宅產品，更是搶手中的搶手，一屋難求。

事實上，小宅風已是國內房地產市場趨勢，更有代銷大老直言「台灣的房地產，唯小不敗」。數字會說話，據房仲集團最新統計，近3年全台各地小宅單價漲幅狠甩大宅，即便台北市有許多指標豪宅撐場，但25坪以下小宅平均漲幅仍高於65坪以上近10%。

不論是剛需自住、中長期置產，台北市精華區的小坪數新案都是最受民眾青睞的選擇，位於南京敦北鍍金地段的預售案「敦北VOGUE」即將公開，受市場高度關注，該案由双正利建設興建，規劃11~25坪的精品宅，黃金地段加上稀有小坪數產品，正是市場上指名度最高的規劃設定。

▲▼台北市,敦北VOGUE,小宅市場,地段精華,優勢地段,學區,雙敦學區,戴雲發,危老都更。（圖／双正利建設提供）

▲「敦北VOGUE」座落南京東路四段、靠近敦化北路，緊鄰台北小巨蛋。

「敦北VOGUE」的優勢不勝枚舉，基地座落南京東路四段、靠近敦化北路，緊鄰台北小巨蛋、體育館、微風南京，居住環境舒適的同時，生活機能與樂活娛樂也全收攬。

交通機能好得沒話說，除了密集的公車網絡，家門口就是捷運小巨蛋站出口，2站到忠孝復興SOGO時尚商圈，2站也可抵達松山饒河夜市，享國際觀光級美食小吃，另外搭乘1站就到南京復興直達松山機場，「敦北VOGUE」地段可謂是北市交通核心。

▲▼台北市,敦北VOGUE,小宅市場,地段精華,優勢地段,學區,雙敦學區,戴雲發,危老都更。（圖／双正利建設提供）

▲「敦北VOGUE」擁頂尖雙敦學區。

「敦北VOGUE」學區條件也是頂尖，享稀有雙敦學區（敦化國小、國中），預期買方不乏孟母搶占學籍，幫下一代提前規劃。另外，從投資的角度來看，在地房仲表示，該區租屋市場強勁，尤其是屋齡新穎的小坪數物件，租金表現驚人，再加上中長期的房屋增值潛力，「敦北VOGUE」絕對是非常值得置產的標的。

值得一提的是「敦北VOGUE」建築規劃與建材選用，該案由HHAA主持建築師徐兆立操刀，走時尚帷幕設計路線，呼應南京敦北黃金軸線上來往的城市菁英，將讓未來讓路過的人細細品味它的風華，另外在大廳、梯廳等處建商也下足苦心，邀請香港英皇指定合作設計團隊：OFT INTERIORS，操刀公設空間，打造猶如精品飯店的時尚大廳，只為給消費者最舒適奢華的空間環境。

建築耐震方面，「敦北VOGUE」採用台灣結構教父戴雲發的Alfa Safe工法，經過國家地震中心測試，將使耐震能力提升，確保房屋更安全穩固，讓幸福與安全能永續傳承。
 

▲▼台北市,敦北VOGUE,小宅市場,地段精華,優勢地段,學區,雙敦學區,戴雲發,危老都更。（圖／双正利建設提供）

▲「敦北VOGUE」採用台灣結構教父戴雲發的Alfa Safe工法。

敦北VOUGE官網：https://vogue.spaces.tw

關鍵字：台北市敦北VOGUE小宅市場地段精華優勢地段學區雙敦學區戴雲發危老都更

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