以前都沒人買！朋友賣套房「竟賺了1100萬」　他震驚：小宅熱過頭？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

房價不斷飆漲，尤其是雙北市，即使是小坪數也可能破千萬。一名網友就相當有感，表示只要房子位在雙北市，地點不要太偏僻，通常低於2000萬都會秒殺。日前朋友賣出一間套房，還賺了1100萬，讓他超傻眼，「雙北小宅會不會熱過頭？」文章曝光掀起討論。

原PO在PTT發文表示，通常兩房的物件釋出，只要地點不要太偏僻，價格低於2000萬，基本上會立即被秒殺，套房如果有附車位，價格還能1500萬起跳，若是蛋黃區的物件更有可能直逼1800萬，讓他覺得很驚訝，「這在以前誰買啊！根本是沒人會買的物件」。

原PO也透露，一名朋友近日剛售出一間套房和車位，賣了1650萬，但對方14年前購入時，價格只要550萬，轉眼間反手就賺入1100萬，讓他聽了簡直不敢相信，「雙北現在小房到底多熱啊？？是不是都是認清不結婚的族群在買的？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴志昶攝）



不少人直言，「房源已經賣到斷貨」、「都是用搶的方式購買」、「一直漲 ，沒房的看了心很慌」、「少子化不婚不生 小宅是剛需呀，所以3房愈來愈難賣，每戶人口數趨勢就是愈來愈低，不要再幻想3房以後會反轉」、「震驚！套房的單價好狂」、「買房現在是全民運動呀」、「現在不買，以後會更貴」。

但也有網友感嘆，「有錢誰會想買小宅？」「就是沒錢，不然誰會選擇兩房，而不是三房？」「年輕人哪會喜歡小宅，是買不起大宅」、「喜歡小宅(X)，買不起大的(O)，如果房價降到一坪20萬，誰會去搶兩房，能買大的當然會選擇大的」。