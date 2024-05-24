他買房直上3500萬預售屋　長輩不肯！一票也搖頭：不是一步好棋

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

買房就怕遇到凶宅或惡鄰居，但也有人擔心碰到「長輩煞」。一名住院醫師就說，最近看中一棟位於北高雄的預售屋，總價達3500萬，起初長輩看了都很滿意，也願意贊助頭期款，孰料才過2天對方就反悔了，讓他很傷腦筋，不知道該怎麼勸。文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，他和老婆現在住在爸媽的房子裡，因為考量到未來學區和工作的因素，最近決定去看房，也選中一間位在北高雄蛋黃區的預售屋，總價3500萬、預計明年交屋，雖然超出預算，但因為長輩願意支付1/3頭期款，加上有5年的房貸寬限期，且他預計5年後將升為主治醫師，因此決定硬著頭皮買下去。

然而，長輩看完房子2天後，卻突然態度大變，先是指出高雄現在房市過熱，房價差不多緊繃了，接下來不會再上漲，建議多存2年再多看看；再來就是雖然在寬限期內每個月只要支付5萬多元，但寬限期過後每月要付12萬元，30年下來利息達1000萬，長輩覺得這是個沉重的負擔。

原PO表示，由於先前看到喜歡的物件都一下子就完售，或是差一點，難得看到滿意又可負擔的建案，就怕2年後會越看越小，所以想早點上車，好奇有沒有說服長輩的方法？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴志昶攝）



網友紛紛勸說，「拿人手短，先聽他們的話買小一點的，以後再換」、「3500萬不如拿去買兩間，一間自住，另一間你可以彈性理財」、「無解，拿人手短，就買小一點讓他們能接受，先趕緊上車」、「有拿長輩錢就聽長輩的」。

也有人建議乾脆不要靠長輩，「你真的想要這間，那想辦法把那1/3份額吃下來就沒事了，不用去圖長輩出的那份錢」、「買自己能負擔的，不要看人臉色，看人臉色你要看一輩子」、「缺口才2百多萬，對醫生來說就是小菜一碟，找親友或者銀行信貸都很簡單，或者乾脆直接跟建商協商，醫生身分很好用的」。

還有網友提醒，「你不考慮其他方案嗎？先買兩間或是三間，先賺一波，等你升主治再買一或兩間去買大坪數的。因為3500萬離豪宅只有500萬耶，我並不覺得你的策略是好的，你這不是一步好棋」、「3500萬，明年交屋，要小心交屋的時候鑑價超過4000萬，貸不到8成」、「高雄3500萬真的漲不太上去啊，4000萬天險就卡在那」、「長輩是對的，高雄3500萬的房子沒有未來了，漲上去碰4000萬，下一間屋主沒有賺頭了，誰要買」。

值得留意的是，財政部112年提出豪宅稅新政策，對豪宅定義進行修正，全台豪宅門檻有所下降，其中高雄就從4000萬降到3000萬，也就是說其實原PO所買的預售屋已觸及豪宅線。