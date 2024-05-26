年期、寬限期、利差誘因大　新青安撥貸戶數年增3倍

▲3月新青安的撥貸戶數6440戶，比起去年同期舊青安多出3倍，顯見新青安的確為市場帶來一些新的買氣與資金動能。（圖／ETtoday資料照）

記者陳意雯／台北報導

新青安房貸政策的優惠條件，吸引首購族目光，去年9月撥貸數量就達4768戶，撥貸金額約340億元。隨後維持一路成長態勢，累計至3月底已撥貸約4.28萬戶、撥貸金額達3122億元；統計3月新青安的撥貸戶數6440戶，比起去年同期舊青安多出3倍，顯見新青安的確為市場帶來一些新的買氣與資金動能。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安提供首購最長40年房貸期限再加上最長5年寬限期的貸款條件，降低首購族的每月負擔，再加上利率補貼利息也比一般房貸便宜，即使央行3月下旬升息半碼，政府也補貼吸收，讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大，新青安已經是市場面最優惠的房貸方案。

曾敬德指出，新青安政策對於首購相當優惠，有購屋需求民眾，符合條件應該都會優先使用，不過使用者應留意，利率補貼有期限，並非房貸期間都適用，若擔憂到期後利率問題，到時候也可以將寬限期、房貸利率等條件納入考量，試算轉貸後符不符合自身財務需求，曾敬德建議，有需求的民眾再申貸新青安，不要為了新青安而購屋。