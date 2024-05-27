國建60周年推案量衝600億　董座：不希望房市暴起暴落

▲國泰建設董座張清櫆（中）表示，站在業者的角度，不希望市場暴起暴落，期盼溫和上漲。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

國泰建設看好今年房市，一口氣推出7大案，總銷600億元，為公司成立以來最大案量。董事長張清櫆表示，當前房市熱，估將樂觀到至少今年底，「這些年來各項成本堆疊，房價一定會上去，但站在業者的角度，不希望市場暴起暴落。」

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國泰建設董事長張清櫆表示，去年政府祭出抑制房市政策，又時逢總統大選，市場冷卻，但到了Q4預售市場再度甦醒，並延續到現在，觀察目前通膨壓力並無減緩，經濟成長也比預期更好，股市強勁站穩2萬點，推升購屋動能。

張清櫆說，國泰也因應市場狀況，剛好今年是公司60週年，一口氣推出7大案，合計總銷約600億元，掌握到不錯的時機，其中包括今（27日）公開的中和案二期「METRO PARK」，依循少子化趨勢，規劃28~52坪，開價80~90萬元，目前尚未有實登紀錄。

▲國泰建設今年推出7大案，其中包括中和「METRO PARK」在今日正式公開。（圖／記者項瀚攝）

張清櫆認為，若市場沒有不利因素出現，房市至少樂觀到年底，「這些年來各項成本堆疊，房價一定是會上去的，但站在業者的角度，也不希望市場暴起暴落，如果像股市一買就跌下來，對消費者很傷，期盼市場溫和上漲，讓買房的人達到保值的目的。」

先前營建股掀起熱潮，老大哥國建（2501）憑藉優良業績，被市場視為股價領頭羊，今年有3案完工，分別是「國泰和河」、「國泰溪境」、「國泰Most+」合計總銷92億元。明年、後年也分別有5案完工入帳，總銷分別為187、150億元。

攤開國建財報，去年合併營收154.8億元，稅後純益21.64億元，每股盈餘（EPS）1.87元，創下近5年新高，並定6月14日召開股東會。

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