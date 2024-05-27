南科效應為房市添翼　專家：永康區購屋門檻越來越高

▲永康區坐擁學區、醫院，且推動逾20年的永康陸軍砲兵飛彈學校計畫，將於明年啟動，加上市圖永康新總館加持，可望打造成台南「新市鎮」。（圖／ETtoday資料照）

記者陳意雯／台南報導

台南科學園區就業人口帶來大量房市需求，加上近年台南市政府也積極完備各項建設，房市如虎添翼，緊鄰南科所在地的永康區亦是受益良多。

東森房屋永康奇美加盟店店東卓豐章表示，永康區內重劃區討論熱度高，生活機能完善，學區完整，是近年台南市自外縣市遷入人數最多的區域，目前透天新案總價突破2000萬元，東橋重劃區內電梯大樓新案「三發橋」，單坪開價45萬至52萬元，新成屋「仁發總圖滙」平均成交單價41萬元，顯見購屋門檻隨著南科效應越來越高。

卓豐章指出，政府規劃捷運藍線北起永康大橋站，南至東區文化中心站，東至仁德轉運站，串起永康區、東區、仁德區，完工後可大幅改善永康最為人詬病的塞車問題。而台南市政府為解決既有南北向聯絡幹道尖峰時段壅塞問題，提出建設北外環道路系統，分4期執行，目前只開通到永康，預計2027年全數完工，開通後全市串聯性提高，房價漲勢可能更加兇猛。

永康區坐擁學區、醫院，且推動逾20年的永康陸軍砲兵飛彈學校計畫，將於明年遷至關廟湯山營區，砲校原址則將設立創意園區，規劃公園、綠地、停車場、行政機關等公共設施，加上台南市立圖書館永康新總館加持，可望打造成台南「新市鎮」。

卓豐章說到，鐵路地下化完成會聯通至鹽行國中重劃區，打通任督二脈後提升整體性，兩區域各優勢連動下，討論熱度將讓買氣再攀升。

▼東森房屋永康奇美加盟店店東卓豐章表示，永康區內重劃區討論熱度高，生活機能完善，學區完整，是近年台南市自外縣市遷入人數最多的區域。（圖／業者提供）