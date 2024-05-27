規定11點退房！住客拖2小時　無視200塊延遲費「帶小孩偷跑」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

如果退房時間到了，真的不小心睡過頭，或有事拖延耽誤一下，通常飯店員工不會為難。就有員工卻遇到一組一拖2小時的顧客，不得已得應老闆要求收200元延遲費，可對方卻找藉口帶著小孩偷跑，讓他超傻眼，「付不起就直接說，我可以幫你付、當作捐出去的，但是你用偷跑的真的很惡劣。」

這位員工在「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文，明明規定早上11點前退房，住客沒有準時退房就算了，還拖到下午1點多，他只能按照老闆要求，告知對方得付200塊延遲費。住客聽聞就回，介紹人沒有說要付這筆錢，要跟介紹人聯繫，之後卻直接帶著孩子偷跑，讓原PO超傻眼，「當我追出去時，你還開車很快離開。」

員工透露，住客是名36歲的女性，「年紀不大，拜託不要做這種事，很蒙羞…」希望其他民宿不要遇到這種客人。另外，老闆已經報警處理，並發現更扯的事，「警察查詢後，說此車牌為註銷號」，令原PO超無言，「註銷了還在路上亂走。」

貼文一出，就有同行超有感，「之前待過汽旅，12點退房，客人一直拖到13點才出來，跟他說要付加休費200，不付，一直說他之前去住過其他間，都可以1點出來。奧客！可以1點退房，那怎不去住那間呢？」「我碰過客人，他說：不是11點入住、15點退房嗎？還說其他飯店民宿都這樣。」

有網友則是忍不住讚老闆佛心，「延遲到下午1點才收200，老闆人也太好@@，我要延退都會提前請問業者是否有提供，以及收費方式」、「好扯！延遲2個小時只要付兩百，真的太划了」、「自己拖到時間，飯店跟你意思收200也要賴，真的是得了便宜還賣乖。」