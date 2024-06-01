七都大樓房價指數漲勢再起　新竹年漲近18%居冠

▲2024年Q1七都大樓房價明顯看漲勢，其中，新竹縣市房價更是以年漲17.8%居七都之冠。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

台灣整體房市加溫中，據Q1「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」顯示，與去年同期相比，2024年Q1七都大樓房價明顯看漲勢，桃園、新竹、台中、高雄年漲幅皆超過1成。其中，新竹縣市房價更是以年漲17.8%居七都之冠。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，2024年台灣經濟表現亮眼，景氣對策燈號連3顆綠燈，民眾購屋信心增強，使買氣回溫。再加上新青年安心成家優惠貸款方案，帶動民眾加速購屋決策，使台灣房市再度出現一波熱潮。細觀Q1的大樓房價指數漲幅，較去年同期全面攀高，2024年房價漲幅恐將令人有感。

而台南的大樓房價指數漲幅趨緩。郭翰說明，數據顯示，從2021年Q1到2023年Q1，台南大樓房價指數漲勢凌厲，使當地房價也從低基期，被拉抬至歷史新高點位，相對高昂的房價，使消費者難以追價，因此2024年Q1指數漲幅有回落現象。

雙北大樓、公寓房價指數也跟著齊漲，郭翰特別指出，台北市房價位處高基期，部分購屋族群已無法負荷，使房價指數漲幅沒其他都會區大，「但台北公寓已從2023年Q1的-1.3%，成長到2024年Q1的4.7%，值得持續關注公寓房價未來漲勢變化。」