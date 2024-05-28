新北停車場「驚見這一幕」！網笑喊「心裡發寒」：連保全都省了

▲新北某大樓的停車場管理室用人形立牌當保全。（圖／翻攝路上觀察學院）

圖文／CTWANT

近日一位網友說，他路過停車場看到管理室一畫面，感到非常奇怪，原來裡面放保全人形立牌，還露出微笑。網友笑說，「晚上經過不嚇破膽才怪」、「他一直笑，笑著你心裡發寒」。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文，表示「現在都這樣連保全都省了。」從照片中可見，管理室內有一名盡忠職守的保全，但他只是人形立牌，還露出一抹微笑，讓了看了覺得好笑。

貼文曝光後，許多人紛紛留言「不如請熊熊警衛先生」、「他一直對著你笑」、「他一直笑，笑著你心裡發寒」、「沒放大時我以為是侯友宜」、「難怪上次喝醉回家，想說大哥怎麼那麼好！聽我訴苦了2小時都面帶微笑」、「好詭異」、「聽說初一十五燒掉會多一個」、「怎麼不多貼幾個，這樣才看起來很多保全」。

也有人公布此地點，「昨天開車經過才看到，是在新北市永和保生路。」據悉，其實人形立牌在航空公司和也出現過，路上也有警察立牌，對駕駛起威嚇效果。

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