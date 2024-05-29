看到郭書瑤翻車！人妻爆共鳴「閨蜜也是大惡鄰」：正在訴諸法律

▲閨蜜住樓上，沒想到兩家因漏水而撕破臉。（示意圖／記者陳筱惠攝）



網搜小組／劉維榛報導

「從沒想到，這個惡鄰居會是我曾經的好友！」一名人妻透露，閨蜜住在她家樓上，原本兩家人相處融洽，豈料房子發現漏水後，閨蜜態度180度大變，主張「漏水是你家，請你自己處理！」儘管原PO願意出錢解決，閨蜜也拒絕溝通，管委會介入也沒效，「我們現在和郭新聞一樣，正在訴諸法律。」

一名女網友在Dcard表示，看到女星郭書瑤被爆是惡鄰，「管委會處理多次遇到鄰居擺爛的無奈...也想起我的親身經歷！」而不講理的鄰居，竟是曾經超級要好的閨蜜。

原本原PO先租屋，後來閨蜜也在樓上租房子，後來兩家人都順利買房，「一樣的位置，我們不再租房，成為有房子的一家人，安心落腳，孩子也都是彼此最好的玩伴」，直到發現漏水後，一切都變調了。

原PO透露，房間對應位置是閨蜜家的花圃區域，某次聊天有告知閨蜜的先生，對方也一臉不好意思說會趕快處理，「後來我看著我的天花板從有顏色到後來爛爛的，我知道不對勁了。」

原PO只好改向閨蜜說明，豈料對方的態度是「漏水是你家，請你自己處理」，但師傅來查看時，認為是樓上的防水有狀況，勢必要從管線、漏水地方做修復，再做防水，最後才是處理下方牆壁，「不然治標不治本。」

於是原PO把此話轉達給閨蜜，並強調費用他們來出，讓師傅進去處理，但得到的回應讓原PO再次心寒，「我不相信你找的師傅」、「你家做好就好，不管我的事」、「你漏水自己處理，不要打擾我們家的生活」、「這個漏水自己想辦法，我們沒有做錯任何事，為什麼要付錢，為什麼要讓你打擾」等。

面對閨蜜不講理，原PO難過直呼，「我們關係不再回覆...現在我們比陌生人還陌生。」原PO也感嘆，不論怎麼溝通都沒用，「慢慢碰到各種軟釘子、硬釘子，透過管委會協助，等等都無效，我們現在和郭新聞一樣，正在訴諸法律！」

底下網友熱議，「好心寒，他是在自己陽台澆花嗎？影響到你們家天花板了，難道他地板沒問題嗎？」「你沒遇到在廁所陽台抽菸、亂排油煙、長期施工裝潢這種惡鄰，真的是7414」；也有網友爆料，「我也遇過某個藝人當鄰居，遇到他們家真的超級倒楣，周遭鄰居都敢怒不敢言，真的希望他們一家子趕快搬走，超煩」。