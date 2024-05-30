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缺工缺料致成本浮動　富旺林宗毅祭「完工即完銷」配速

▲▼富旺股東會 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲富旺國際2024年推案約百億元，率先在台中市精華區推出小坪數新案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「完工剛好完銷，這樣可以調配營建成本，因應成本物價波動。」富旺國際（6219）今日舉辦股東會，會後總經理林宗毅接受媒體採訪時表示，近期市場買氣熱，開發商佈局策略改變，他也表示2024年推案約百億元。

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富旺國際2023年合併營收為26億元，相較前年5.7億元，增加349%，稅後淨利1.93億元，EPS（每股純益）為2.02元，股東會決議填補前年虧損，不發放股利。

2023年完工入帳建案，包括台中沙鹿區「心海城」、雲林斗六「雲科莊園」、斗南「幸福好好」、苗栗竹南「協奏曲」、新竹湖口「富時代」等。

林宗毅表示：「下半年推案仍集中中台灣，包含西區『千蘊』總銷28億元、后里案總銷26億元、湖口造鎮最後一案『耀時代』總銷17億元、彰化和美案總銷22億元。」

▲▼富旺股東會 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲富旺國際總經理林宗毅認為完工剛好完銷成為未來主軸策略。（圖／記者陳筱惠攝）

合併推案近百億元，不過面對近期房市熱況再現，林宗毅說：「完工剛好完銷，這樣可以調配營建成本，因應成本物價波動。」他舉例：「近期就遇到前年彰化鹿港新案，因機電設備進場廠商臨時變卦，為不讓工程進度延遲，只好忍痛加價4000萬元另覓廠商。」

林宗毅表示：「缺工、缺料導致營建成本臨時浮動的機會大增，成為營建業不得不思考的方向。」富旺目前手握全台20個成屋建案與預售案量，包括「讚時代」、「悅時代」、「微美居(御金特區)」、「微美居(鉑金特區)」等個案已陸續進入完工交屋階段，將為下半年營運增添豐厚動能。

不僅如此，位於台中高鐵特區首座ESG高鐵商城，日前也已舉行上樑典禮，並預計於今年第四季完工試營運，有望隨著台中高鐵商城啟動後，將為公司穩健營運挹注一波成長活水。

▲▼富旺股東會 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲富旺國際看好中南部，也不排除往新北第一環前進。（圖／記者陳筱惠攝）

對於市況，林宗毅分析：「看好中南部，尤其高雄有台積電議題，是否會複製竹科、中科盛況有待觀察，另外也因中台灣房價拉高，幾乎追上新北價格，因此不排除往新北第一環前進。」

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關鍵字：富旺國際合併營收建案房市股東會林宗毅

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