「鄰居上吊、60坪露臺、高樓夾殺」　名廚詹姆士買雙北房一波三折

▲型男大主廚詹姆士第一間房買在北投，原地從租客變屋主。（ET資料照／記者黃克翔攝）

記者項瀚／台北報導

最新一集《地產詹哥老實說》邀請型男大主廚詹姆士分享買房觀念，建議年輕人可把股票當存錢工具，並在存錢的過程中多做買房功課。此外，他也分享自己的買房故事，多年前在北投以買代租，又再看了上百間房後，選定現在的天母工作室，過程中還因為多猶豫幾天，心儀的房子被其他人買走。

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詹姆士建議想買房的年輕人，假如每月薪資固定5萬元，可以月存2萬元，並尋找安定的公司股票來投資，台積電如果買不起，可以先買聯電等，想法不是買這支股票短期獲利多少，而是當作存錢的一種，且過程中、買房之前就要長期做功課，以降低日後風險。

談到自己的故事，詹姆士說：「10多年前，小朋友在北投唸書，一開始也是租房，以當時的經濟能力只能租小坪數，有天管理員來問我是否想買房，同社區大坪數開價1800萬元，時逢房市低谷期，1600萬元就可以買到，但仍沒出手。」

隨後，國內房地產市場逐漸走揚，詹姆士主動聯繫房東，想將房子買下來。他說：「房東當初買1100萬元，要賣1400萬元，當時頭期款我出了200萬元，其中還有100萬元是借來的，而現在回頭來看，這間房子市值已達2500萬元。」





▲詹姆士多年期在北投買房，頭期款付了200萬元，其中有100萬元還是另外借來的。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

詹姆士說，當時SARS剛過不久，又買房子，「人在有壓力的時候，用錢觀念將發生改變，會逼著自己多賺、多省，當時用很短的時間就把100萬元還完。」此外，他也提醒年輕人，平時與銀行打好關係非常重要，會影響日後的房貸條件。

過去詹姆士曾開設2間餐廳，並會在其中一間店拍攝網路影片，但之後考量到拍攝時間與營業時間交疊，加上農曆年後的離職潮，他就決定把餐廳整併成一間，另一間就專門拿來拍片。

不過，詹姆士說：「那間店面每月8萬元，我每月就拍3天，覺得不划算，於是就以每月房貸5~6萬元的條件，想買一間新的工作室，總價抓在1500萬元左右。」

詹姆士分享，當時看中一間行義路的公寓，買上就決定付斡旋，「但房仲隔幾天跑來跟我說，隔壁棟屋主在家上吊，送往醫院後過世，當時我多猶豫了幾天，還是決定要買的時候，就已被其他人買走了。」另外，詹姆士也曾看到室內7坪、露臺卻有60坪，或是露臺被其他高樓夾殺的物件。

之後，詹姆士陸續看了上百間房，才終於找到現在的天母工作室。他說：「房子真的會有『厝緣』，這間我從進去到決定下斡旋大約20分鐘，成交價約1600萬元。」現在，詹姆士也利用該工作室錄製網路素材、線上課程的內容，被問到會否開辦實體課程跟粉絲見面，他笑說：「很多人問過，但我已經沒時間休息了，這要想想。」

▲詹姆士說，買房真的會有「厝緣」。（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）