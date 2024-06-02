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美房屋銷售銳減7.7％　創疫情以來成交最慢紀錄

▲美國房地產。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國年4月房屋銷售速度創下疫情以來最慢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國全國房地產經紀人協會（NAR）的資料，4月簽訂的成屋銷售合約比3月下降了7.7％，這是自2020年4月以來最慢的速度。這些待售合約是未來1到2個月內銷售結案的前瞻性指標，顯示出買家對抵押貸款利率的即時反應。根據《貸款每日新聞》的資料，30年期固定抵押貸款平均利率在3月底約為6.9％，並在4月底達到7.5％。

綜合外電報導，美國房價持續上升且供應非常緊缺，競爭加劇，利率的上升對銷售產生了巨大影響。NAR的首席經濟學家勞倫斯雲（Lawrence Yun）表示：「4月利率上升抑制了買氣，即使市場上有更多的房源。但預計聯準會（Fed）今年晚些時候將降息，這應該會改善可負擔性和增加供應量。」

銷售在全美各地區均有所下降，但在中西部和西部地區的降幅最大。中西部擁有全美國最實惠的市場，而西部則擁有一些最昂貴的市場。Yun補充說：「房價大幅下降的可能性不大。少數經歷價格下跌的市場將被視為買家進入市場的第二次機會，尤其是如果這些地區繼續增加就業機會的話。」

或許是對4月銷售速度緩慢的反應，5月降價的賣家比例達到了6.4％，是自2022年以來的最高水準。根據萊坊（Redfin）的新報告，中位要價也在六個月內首次下降。根據《房地產網站》（Realtor.com）的資料，4月的活躍房源比2023年4月高出30％，這表明今年夏天的市場可能會比去年更活躍。

《房地產網站》的進階經濟研究分析師瓊斯（Hannah Jones）表示，「雖然房源和價格正在朝著更有利於買家的方向發展，但較低的抵押貸款利率將是吸引買家和賣家重返市場的關鍵。」

關鍵字：北美要聞房地產

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