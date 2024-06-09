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水電、租金遲繳被多收費　18％美國人1年內至少遇過1次

▲房地產,法拍屋,總價,小資族,自住客,地段。（圖／pixabay）

▲美國超過10％的人，在過去一年內至少遇到過一次水電或房租繳不出來的情況。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國個人理財服務公司「NerdWallet」最新報告指出，37％的美國人在過去12個月內因逾期付款而被收取滯納費。其中信用卡滯納費最為常見，21％的受訪者至少有一次被收取滯納費；其他人則在水電費（10％）和租金（8％）上被收取滯納費。「NerdWallet」在4月初對2061名美國成年人進行了調查。

「NerdWallet」旅遊與信用卡專家拉瑟娜兒（Sara Rathner）指出，「滯納費只是逾期付款的其中一個後果」，「LendingTree」的首席信用分析師舒茲（Matt Schulz）則指出，一旦錯過信用卡或貸款的付款期限，滯納費就會立即產生，但通常不會在30天內顯示在信用報告上。如果逾期超過30天，情況會變得更加嚴重，可能會面臨更嚴重的後果，如水電服務被切斷或汽車被收回。

舒茲建議：「如果你知道自己正面臨財務困難，最好是立即正視問題，而不是空等。」他強調，及早與債權人溝通並採取行動，可以限制滯納費的影響。

當你開始無法按時支付每月帳單或預計會出現這種情況時，「Bankrate.com」的首席財務分析師麥布萊德（Greg McBride）建議：「最好在遇到問題之前，直接與債權人聯繫」，他說這時候擁有的選擇是最多的，「越是拖延，選擇就越少。」舒茲補充道，盡早與債權人溝通可以幫助你解釋情況並談判解決方案。

如何減少滯納費的影響並與債權人合作

1. 請求免除滯納費
舒茲在他的書《問問題、省錢、賺更多：如何掌控你的財務生活》中建議，持卡人可以在第一次錯過付款時，請求信用卡公司免除滯納費。但麥布萊德提醒：「這種情況發生的次數越多，貸方就越不可能同意免除。」如果你已經遲了一次，並且因為財務問題很可能再次遲付，就應該告知貸方。他說每次都去找貸方說問能否免除，和因醫療緊急情況或失業而遲付是完全不同的情況。」

2. 參加「困境援助計劃」
如果因為意外事件如裁員而發現付款變得更加困難，舒茲在書中提到，大多數貸方提供困境援助計劃，這些計劃會暫時降低利率並免除費用。麥布萊德解釋，雖然詳細情況各有不同，但「關鍵是參與這些機會，因為它們旨在幫助你重回正軌。」他補充道，「如果你逃避問題，只會越來越落後，選擇也會越來越少。」

3. 請求清理信用報告
即使一次遲付款也會對用戶的信用分數造成重大影響，在美國，根據其他信用紀錄，分數可能會下降多達100分。專家建議，如果犯了一次錯誤，可以聯繫貸方，請求將那次遲付款從你的信用報告中刪除。雖然在某些情況下是可能的，但貸方通常不喜歡這種做法，因為這會使資料在未來的信用交易中變得不可靠。舒茲指出，「你的信用報告只是一些資料點的集合，代表你還債的良好程度。如果貸方開始「挑選」信用報告中的內容，資料就會變得不可靠，無助於貸方做出決定。」

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