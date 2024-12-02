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Joeman開箱7億「信義聯勤」　屋主10年前部落格自曝：當過房仲

▲▼ 7億豪宅開箱 。（圖／翻攝自Joeman YT頻道）

▲超狂投資客「航海王」張濬安的7億元豪宅曝光，引發網友熱議。（圖／翻攝自《Joeman》YT頻道）

記者項瀚／台北報導

超狂投資客「航海王」張濬安的7億元豪宅曝光，引發網友熱議。《ETtoday新聞雲》找到他2014年的部落格貼文，分享當時曾投資房地產，1年內買7間房，把手上資金榨乾，也嚐到了短線賣房獲利的甜頭。此外為了解仲介的操作、第一手接觸漂亮物件，還當了幾個月的房仲。

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

近日網紅Joeman上傳全台最貴豪宅「信義聯勤」開箱影片，該屋要價破7億元，豪奢至極。而該屋主身分也曝光，原來是投資大咖，在PTT人稱「航海王」的張濬安，他白手起家，現僅30多歲就擁大量財富。

張濬安畢業於台大資工系，早期投身德州撲克，擔任職業選手，累積一桶金。此外也投身股市，靠當沖操作累積到2億元，前幾年將2億資金All in航運股，槓桿開到最大，並於2021年高點出清，媒體估算當時就狂賺逾50億元。

觀察張濬安的IG，貼文不算太多，內容除豪宅「信義聯勤」內裝照，還有與跑車的合照，另外就是一些美食與出國旅行的紀錄。

▲▼ 航海王張濬安 。（圖／翻攝自張濬安IG）

 ▲「航海王」張濬安與跑車合照 。（圖／翻攝自張濬安IG）

有趣的是，翻出張濬安過去的部落格帳號，其中一篇貼文回顧了他2012~2014年的投資生活。首先他說：「2012年真的很廢....上半年當兵，下半年冗美股，然後還發懶都沒啥打牌....資產不僅沒增加應該還倒縮。」

到了2013年時，他說：「帶著自己開發出來的台指期程式策略模組，回到台北某期貨自營部當交易員，在自營部算是份蠻爽的工作，領公司的薪水、用公司的資金來做程式交易，操作風險由公司負擔、獲利的話交易員可分到還不錯的%數（須扣除一些認列成本）。」

不過他說：「2013年是台指期的波動有史以來最低的一年，幾乎沒有分到什麼績效獎金。」但也就在當年，他卻投入了不動產，買房投資。

他說：「2013年中時，接觸到幾位朋友，本來想說只是單純想學習，跟著去看看，結果看完就一不小心失心瘋的買下去了，從2013年底買到2014年第一季，共買了7間.....把手上的現金幾乎是買到乾了。」

所以即便2013年在股票沒賺到什麼錢，但他說：「有獲利了結2間房子，2013年的資產增加幅度還算可以接受，之後便把資金轉移回中南部買低總價標的。」

接著他說：「由於2013年嘗到了點房地產的甜頭，2014年初應朋友之邀，來到台中合夥開了個小投資公司，一起當房地產投資客、找好物件來投資。」

他接著表示：「甚至農曆年後，為了比較徹底的了解了仲介的各種操作方式，同時也較容易第一手接觸到漂亮的物件，我自己還跳下來當了幾個月的仲介。」

他說：「說真的，我原本還真沒想過我輩子會有跑來當業務的一天，而且還是服務業+業務...嘖嘖，但也真的很有趣，學到了不少，原本一直待在舒適圈裡的我不可能學到的東西，很多真實的談判、交涉、心理戰...的技巧，也認識了很多高端的資產客，真的會覺得很恐怖....台灣低調的有錢人真是有夠夭壽的多......。」

之後幾年，他以一年一篇的頻率，仍發文分享近況，但都是股市操作的分享，未再提起房地產了。

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

關鍵字：張濬安航海王股神投資航運股豪宅信義聯勤7億

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