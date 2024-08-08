沒存夠頭期款「有必要先看房？」　網點頭曝原因：絕對是好事

▲如果還沒存夠錢，有需要先看房嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房並非易事，如果還買不起房，有需要先多看看嗎？近日有網友發文表示，他目前雖已存了200萬元，但是若想在雙北買房，恐怕還不太行，每次都只能眼睜睜看著自己有興趣的房子被買走，他在存夠頭期款之前就一直看房，有意義嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「買不起房時先多看是好事嗎」為標題發文，提到他是北漂租屋族，一年可以存100萬元，現在雖已存得200萬元，但距離能在雙北買房還有一段距離。

原PO透露，他近期認識了一位房仲，明知他沒錢，卻仍願意帶他看房。近來他看到蠻一間蠻喜歡的房子，但是因為存款不足，加上父母不會借錢、不會贊助他，所以他只能看著自己有興趣的房子被買走。

這時，原PO就心想，他是不是應該等存夠頭期款再看房才會比較好呢？現在看房有意義嗎？畢竟他已經大概知道自己想要的條件了。

貼文曝光後，不少網友認為，「建議有空還是要多看，累積一些看房與判斷的經驗，雷房、嫌惡，才不會被騙，也能知道附近行情」、「多看看絕對是好事，等到時候錢存到位了，又剛好看到喜歡的才比較敢買」、「如果調整好心態，之後買房也是打算自住的話真的建議多看，其實有很多細節、自己到底喜歡怎麼樣的都是要多看才能磨出來」、「多看看～看看又不用錢，而且還可以多比較，然後判斷哪一些地點比較好」。

也有網友建議，「可以看預售屋，然後有優惠付款的那種」。