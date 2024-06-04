陸「最強地級市」蘇州救房市出大招　全面取消限購

▲蘇州救房市出大招。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國各地政府救房市動作連連！素有「最強地級市」的蘇州市，2日公布堪稱史上力度最大的房市16條新政，包括全面取消購房資格限制、取消首套房和二套房的房貸利率下限，以及購房就能落戶等超優惠條件，有望提振一波買氣。

據蘇州市政府微信公眾號「蘇州發布」消息，蘇州市房地產長效機制試辦工作領導小組2日出台《關於進一步促進本市房地產市場平穩健康發展若干政策措施的通知》，即日起實施16條措施，加速建構房地產發展新模式，進一步滿足居民剛性和多樣化改善性住房需求。

通知提出，為降低成本，滿足合理住房需求，蘇州全市範圍內不再審核購房資格。實施換購房屋個稅退稅優惠（執行至2025年12月31日）；實施購房契稅補貼（執行至2024年12月31日），對購買新建商品住房的給予50%契稅補貼（最高不超過房屋契稅課稅依據的1%），對「賣舊買新」的實施分層次購房契稅補助。在蘇州購買或擁有合法產權住房且實際居住的非蘇州戶籍人員，可以申請辦理落戶。

通知宣布，取消首套房及二套房個人房屋貸款利率下限。商業銀行可依客戶風險狀況，自主確定每筆貸款的具體利率水準。首套房最低自備款比率由不低於20%調整為不低於15%，二套房最低自備款比率由不低於30%調整為不低於25%。

通知表示，購屋人在所購住房城區範圍內無住房的，或在所購住房城區範圍內僅有一套住房且正在掛牌出售的，辦理新購住房的按揭貸款時可按首套住房認定。對在蘇州二孩及以上家庭辦理個人房屋抵押貸款時，在房屋套數認定時核減1套住房。