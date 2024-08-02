交屋前付尾款　「貸新青安或付清？」眾人吵翻…1關鍵可不貸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少符合新青安貸款資格的人，都在這一波買了房。就有網友表示，近期預售要交屋了，他手頭剛好有一筆資金可以把尾款付掉，但其實自己符合新青安的條件，若不貸的話是不是有點可惜？但又覺得若手邊沒有穩定的投資標的，好像直接付清比較好，貼文引發討論。

這位網友在PTT的home-sale板請益「新青安 或是 付清？」文中表示，近期他買的預售屋要交屋了，「手頭有一筆資金可以剛好把尾款付掉，但是身為符合新青安條件的人，不去貸新青安會不會有點可惜？」不過他又納悶，即使貸了新青安，若手邊沒有穩定的投資標的，是不是反而選擇直接付清會比較好？

貼文引發討論，「別人是想著借更多，你想著付清」「房價或是現金？這是你要想的」、「想不到不用的理由，銀行送你錢不拿？」「除非完全不懂投資，不然把房貸提早還清根本神奇操作，這是最低成本的槓桿。」還有不少人慫恿道，「貸款，再買一間啊」、「我是你的話，再買一間」、「問就是再買一間。」

也有人建議，「先看跟銀行的合約，很多是在X年內不得結清。另一種做法，不要結清留100左右，以後要增貸比較容易」、「你的投報率贏不了房貸利率就結清啊」、「不投資當然結清啊！多付利息幹嘛」、「錢太多又不懂投資就結清吧，預售尾款75%，你有現金能結，我不覺得你會有差新青安那一年幾萬塊。」