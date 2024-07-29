南韓「分讓住宅」售價創新高　首爾最高每坪衝破1億韓元

▲南韓「分讓住宅」售價衝破新高。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

近年來面臨開打兩年多的俄烏戰爭尚未結束、加上以色列軍隊進入加薩走廊，導致建材等原物料的國際價格上漲，而這也促使南韓國內的房價居高不下，尤其用來分售給各住戶的「分讓住宅」（土地開發集合式住宅）售價更是創新高，其中位於首爾的分讓住宅每坪最高售價已經衝破1億韓元。

根據《韓聯社》，南韓友利銀行資產管理顧問中心6月初展開調查，調查對象為南韓17個廣域市與道，便發現有6個行政區的民間公寓分讓住宅每坪最高售價衝破最高紀錄，首當其衝的當然是首爾。

位於首爾市廣津區廣藏洞、沿著漢江江畔興建的社區「Pozes漢江」，今年1月以每坪（3.3平方公尺）1億3771萬韓元（約新台幣323萬6341元）的價格售出，超越了首爾市瑞草區蠶院洞、今年1月開放銷售的社區「Maple Xi」，後者將從年6月起開放入住，其每坪價格為6831萬韓元。

而在上述兩個社區大樓每坪售價創新高之前，位於首爾市松坡區松坡洞、從2022年3月開放銷售的社區「蠶室THE SHARP」的每坪售價則為6509萬韓元。

至於南韓另一大城釜山今年1月的分讓住宅價格也是衝破紀錄，位於釜山市水營區民樂洞的社區「TANNENBAUM 294Ⅱ」以每坪6093萬韓元的售價供應，同一個月「TANNENBAUM 294Ⅰ」則是以每坪3624萬韓元售出，創下釜山第一、二名的紀錄。

而在大田，位於大田市儒城區鳳鳴洞的社區「儒城天棟HIGHERE」，今年4月以每坪2452萬韓元的價格售出，超越去年8月以每坪2033萬韓元售出的大田市西區炭坊洞「Dunsan Xi IPARK」。