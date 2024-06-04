「晴空匯不會降價賣」原因曝　住戶現身：根本稱不上豪宅！

▲晴空匯火警。（圖／新竹市府提供）



網搜小組／劉維榛報導

市值6000萬的新竹社區「晴空匯」，日前火警造成2名消防員殉職，而災後內部畫面曝光，天花板、牆壁與地板焦黑，被傳恐殘留毒害物質，就有網友擔心影響房價，「要打幾折才賣得出去？」對此，住戶現身表示，火警並沒影響，「自然是不會降價賣！」

一名網友在Dcard以「晴空匯燒過以後，要打幾折才賣得出去？」為標題發文，他看完火警後的內部照片後，質疑恐殘留毒害物質，「也不可能打掉重練，管線埋進去了，感覺也沒辦法清，買了火災險應該也陪不夠，我猜原本住戶會簡單裝潢一下繼續住？然後清淨機多買幾台。」

▲▼D棟內部狀況。（圖／讀者提供）





底下網友回應，「我猜全部都變成出租用吧？只有租不出去的價錢而已」、「不用為他們煩惱，尤其是買在前幾年的低點的住戶，根本不會擔心，另外，我記得住戶房屋內其實影響不大，只有公設部分影響是最大的，所以要折價，我認為也折不多，折完，對於買了兩三年的住戶來說也是賺的（小知識：疫情後這幾年新竹房價翻倍喔）」、「等個幾年翻倍賣」、「只有D棟影響而已」、「根本不會便宜賣，想太多了」。

留言串也釣出社區住戶回應，「本人是B棟的住戶，火災是發生在D棟地下室，B棟是完全沒影響，D棟也應該僅有地下室影響較大？至少我問一位D棟住戶的好友，她也說沒影響，但不確保每戶都這樣，所以我自然是不會降價賣（雖然我目前也沒打算賣，只是提出一些身為受災社區的想法讓您參考）」。

該住戶也強調，「晴空匯根本稱不上是豪宅，D棟是因為都是大四房，不含車位總坪數80幾坪，才會這麼貴，而且D棟是獨棟，跟A～C棟隔開。」