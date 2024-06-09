寶山年薪超越中山、信義、內湖　房屋平均總價1500萬

▲觀察全台平均收入最高的前10區域，竹北年薪174.6萬元奪冠，房屋交易量也是排行中第一名。（圖／記者陳凱力攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察全台平均收入最高的前10區域，竹北以174.6萬元奪冠，房屋交易量也是排行中第一名。排行中房價最高的為大安區，平均總價超過3500萬元。值得關注的是，林口平均收入107.8萬元，成為新北唯一上榜的區域。

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據財政部2021年資料，觀察各鄉鎮市區的平均收入，新竹縣市、雙北包辦前10名席次。統計全台所得前10名行政區近1年的房市價量，竹北市不僅為全台平均所得最高，年薪達174.6萬元，交易量破1500件位居榜單最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，竹北市距離新竹科學園區大約10分鐘的車程，擁有強勁的就業動能，隨著周邊的生活機能發展成熟，磁吸大量竹科高收入所得族群。

另外新竹市東區，陳金萍說明，該區是新竹都會區中發展較早的區域，鄰近清大、交大，匯聚眾多的優秀理工人才，有不少竹科的工作族群選擇就近置產，促使東區成為新竹交易熱區。

值得一提的是，新竹縣寶山鄉，早期為新竹房市蛋白區，房價長期位於低檔，不過近期受惠建商推案外擴，並隨著不少竹科工作人口進駐後，帶動當地平均所得上揚，平均所得為123.1萬元，甚至比台北市的中山、信義、內湖區還高。

▲全台平均所得前10名行政區，近1年房市價量整理。（表／永慶提供）

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，竹北、新竹市東區房價旗鼓相當，精華地段新案7~8字頭，各有竹科買盤擁護者，前者以高鐵特區指名度最高，主要吸引有往返台北需求的消費者，後者則有較多中古屋選擇，20~30年大樓4字頭就可入手。

至於入榜的蛋白區寶山，曾文慶指出，近年園區客買盤明顯外溢，新推案已達4字水準，但也有中古華廈，2字頭就可買到，但生活機能較稍差一些。

接著觀察本次榜單，台北市共有6個行政區上榜，房價、收入最高的就是大安區，住宅平均總價高達3589萬元，平均所得則達144.8萬元，僅輸給新竹縣竹北以及新竹市東區。

另外，新北唯一入榜為林口區。陳金萍指出，台灣科技實力逐漸成為全球核心，而林口區將打造「新北國際AI+智慧園區」，吸引許多國際科技企業搶先卡位，加上當地基礎建設逐步成熟，林口新市鎮有望成為大台北地區的商辦新聚落，也預估將成為最具指標的產業風向球。