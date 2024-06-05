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資深包租公曝挑屋秘笈　神操作「年投報30%」

▲▼ 台北市北投區公館路街景,台北公寓,北投公寓,北投公館路,北投街景 。（圖／記者張菱育攝）

▲最新一集《地產詹哥老實說》邀請法拍小哥陳俊廷，分享自身的投資經驗。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

買房當包租公必看！最新一集《地產詹哥老實說》邀請法拍小哥陳俊廷，分享自身的投資經驗，包括入手4間公寓，年投報竟高達30%。此外，他也整理挑選合適物件的訣竅，並透露該如何買到便宜的物件。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享包租公經驗談。

陳俊廷本身坐擁多間房產收租，從北到南都有，他挑選標的依循「地、環、屋、價」口訣，也就是只地段、環境、屋況、價格。首先，在區塊條件上要鎖定交通方便、具未來性、持續有都市計劃投入的區塊，像是青埔特區就很成功，這幾年來房價上漲驚人，連帶租金走升。

第二是區域500公尺內的環境，主要判斷生活機能、就業機會，這牽涉到空置期風險。第三是屋況，但陳俊廷坦言，他不是那麼在乎屋況，很多時候反而是買爛房子裝修後出租。

▲▼名人談第一次買房法拍專家蘇小強訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳俊廷偏好鎖定屋主缺錢、分家產、離婚、移民、急售、拍賣物件。（示意‘圖／記者呂佳賢攝）

再來就是價格，陳俊廷強調，「買得便宜」絕對是投資房地產最大的重點，他買房投資偏好鎖定屋主缺錢、分家產、離婚、移民、急售、拍賣物件，因為才能有更大的機會撿到甜甜價，進而拉高投報率，也會有較明顯的資本利得。

陳俊廷分享，先前在林口購入一間電梯大樓，市價950萬元，只用560萬元就買到了。另外，過去在桃園車站附近，因屋主家族分產，不要房子只要錢，就便宜隨便賣，每坪市價15萬元只需8~9萬元就買到了。

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲陳俊廷坦言，秒殺物件不會出現在市場上，591上找不到，必須得與仲介混熟。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

去哪裡找這些好康？陳俊廷坦言，這種就是秒殺物件，不會出現在市場上，591上找不到，必須得與仲介混熟，並明確讓他知道自己的投資客身份，人家才會報物件上來。

接著，陳俊廷還分享自身另一案例，他在中部某火車大站旁購入4間公寓，屬地上權物件，總價僅300萬元，每年租金90萬元，投報率高達30%，相當驚人。

陳俊廷進一步表示，該物件為法定地上權，法律賦予建物天然占有的權利，但有些地上權具年限限制、或是有拆屋風險，他就不會出手投資。

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關鍵字：地產詹哥老實說包租公收租租金地上權買房法拍小哥

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