不畏凶宅疑雲！16組人搶左營便宜屋　幸運兒加價226萬得標

▲左營高鐵特區1戶2房淪落法拍，一拍底價635萬元，5日開標引來16組人馬搶標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄受惠台積電效應，北高雄房價大漲，左營高鐵特區1戶2房淪落法拍，一拍底價635萬元，5日開標引來16組人馬搶標，為近期最熱門法拍案，得標價衝至861.99萬元，換算單價34.87萬元，專家表示，地段精華一拍就拍出，且成交價就是市價。

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該戶位於高雄左營高鐵特區，債務人因「清償債務」而遭法拍，建坪為24.7坪，屋齡8年，底價635萬元，換算單價25.7坪。根據法院筆錄，查無非自然死亡相關紀錄，且之前曾出租，月租金1.8萬元。

▲左營高鐵特區鄰近台積電楠梓廠，附近又有新光三越左營店、高鐵左營站，近年房價漲幅相當明顯。（圖／記者張雅雲攝）

住商機構大南區協理林祺博指出，左營高鐵特區鄰近台積電楠梓廠，附近又有新光三越左營店、高鐵左營站，近年房價漲幅相當明顯，區域預售案成交價已衝到5字頭，屋齡約10年大樓，區段行情落在32~37萬元。

因總價低於市場行情，5日一拍開標引來16組人馬積極搶標，為近期最熱門法拍案件，最後由郭姓自然人以861.9999萬元得標，換算單價34.87萬元。

▲查詢實價登錄，該戶曾有轉手紀錄。（圖／翻攝自實價登錄網站）



不過因為該戶在開標前，討論熱度就相當高，不少民眾疑惑是否為凶宅才能低於行情，查詢實價登錄，該戶2016年入手價為608萬元，2020年曾有轉手交易紀錄，總價為330萬元，換算單價13.4萬元，大幅低於市場行情，不過實登並無任何備註。

林祺博觀察，此次法拍價位，達到單價近35萬元，已平市場行情，研判買家是著眼在該案可依現況點交，且法院筆錄提及月租金約1.8萬元，換算目前拍出價位的租金投報率約可達2.5%，具有部分投資效益，屋況新又位處房市交易熱絡的左營高鐵特區，後勢看漲，因此願以較高價位投標。

▲左營高鐵特區房市交易熱絡，後勢看漲。（圖／記者張雅雲攝）

5日開標後，據在地法拍業者指出，該戶由代標業者代標，據了解，得標人聽聞該戶疑似為凶宅，當場提出異議，後續將由法院裁量是否重新拍賣。

徐華辰分析，過去法拍案若取得後，發現疑似凶宅，通常都要買家自行舉證，才會機會撤回重拍。一般如果是由代標業者代標，若不能撤回，可能會依照凶宅與市價的價差，雙方各吸收1/2，或是代標業者與得標人，協調到能接受的程度，來賠償價差。

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