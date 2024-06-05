台中家戶人口創新低　嘉磐：將增450萬戶小家庭需求

▲台中市南屯區「嘉磐惠文」共計190戶，實登揭露已成交131筆，2房已經售罄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台每戶人口數量仍持續減少當中，到4月底平均每戶僅剩下 2.52 人，寫下歷史新低，變化最多的則是台中市的平均1戶僅2.67人，比較過去4年以來台中市平均每戶減少0.14人居六都之冠。開發商更直接預估未來將增加近450萬戶的小家庭居住需求。

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根據內政部資料顯示，台中市由2020年每戶人口數量2.81人減少至4月2.67人，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為：「這可能與住宅型態逐漸由大家庭透天轉為集合式住宅有關，另一方面新房子蓋好後，除了搬遷出去住也會分戶設籍，才能享有一些自用住宅的優惠，也會導致每戶人口數減少。」

▲開發商預估未來將增加近450萬戶的小家庭居住需求，不少個案主打「二代成家，同鄰不同戶」或是「一碗湯的距離」來搶市。（圖／記者陳筱惠攝）

以全台趨勢來看，家戶人口數減少儼然已經是大趨勢，開發商更直接預估未來將增加近450萬戶的小家庭居住需求，不少個案主打「二代成家，同鄰不同戶」或是「一碗湯的距離」來搶市。

台中市南屯區「嘉磐惠文」，位於惠文南街，基地面積1355.8坪、規劃2棟地上15層、地下3層，共有186戶住家、4戶店面，格局規劃2~4房，公設規劃日本蔦屋選冊、全日餐廳、一樓無邊際泳池、頂樓空中花園等，實登揭露已成交131筆，2房甚至已經售罄。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，台中市2023年住宅買賣總筆數共有1萬3958筆，25坪內的買賣筆數就有6174筆，占約44％；25~35坪共有3744筆，占約27％，小宅交易量佔比超過台中整體交易的一半。





▲「嘉磐惠文」已購客中不乏由長輩出資子女甚至孫子購屋，甚至同家族一次買4戶，兄弟姊妹一起當鄰居的案例。（圖／記者陳筱惠攝）

嘉磐建設執行長魏豪志表示：「家戶人口數減少儼然已經是大趨勢，預估未來將增加近450萬戶的小家庭居住需求，從個案表現來看『嘉磐惠文」主力購屋族年齡層從25~80歲都有，已購客中不乏由長輩出資子女甚至孫子購屋，甚至還有同家族一次買4戶，兄弟姊妹一起當鄰居的案例。」

▲展望未來，嘉磐建設董事長魏嘉銘（中）則是點出舊市區補漲，會是購屋族可以撿漏的方向。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察最近熱門重劃區如13期、14期，新推預售案如13期首案「惠宇拾山」2房2廳2衛的交易總價已突破2000萬元大關，以及14期單戶總面積36.77坪的「青園NEO ONE」，2房2廳2衛產品也衝破2000萬元。另外，14期大陸建設新案「豐莚」，放大2房總面積，以總坪數50坪的大2房問世，總價登上3000萬元大關。

展望未來嘉磐建設董事長魏嘉銘則是點出：「重劃區價高、補漲區跟漲，會是購屋族可以撿漏的方向。」他認為台中市南區撇除13期重劃區，舊市區因無重劃計劃、土地整合困難，需求將大於供給。

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