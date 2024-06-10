黃仁勳旋風翻轉嫌惡印象　「夜市王」周邊中古屋年成交833間

▲台中3大知名老牌夜市，逢甲夜市中古屋成交量達833件，是台中3大老牌夜市之冠（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳愛逛夜市吃美食，引起全台風潮，更有「仁勳美食地圖」出列扭轉夜市既定的嫌惡設施印象，成為熱門話題，業者統計台中3大知名老牌夜市，逢甲夜市、忠孝路夜市、中華路觀光夜市發現，過去1年逢甲夜市中古屋成交量達833件，是台中3大老牌夜市之冠、成交量也佔整體西屯區的3成。

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永義房屋根據台中市政府經發局所推薦的3大知名老牌夜市：逢甲夜市、忠孝路夜市、中華路觀光夜市，盤點其周圍實價登錄資料發現，中華路觀光夜市周邊交易量占其行政區高達35%，逢甲和忠孝路觀光夜市交易量占比也高達3成。反映現今民眾購屋時以合理房價和方便生活機能為優先考量。

▲台中3大知名老牌夜市房價資訊表。

作為台灣規模最大、且最知名的夜市「逢甲夜市」，過去1年中古屋成交量達833件，是台中3大老牌夜市之冠、過去1年成交量也佔西屯區的3成。

永義房屋台中逢甲佳鑫加盟店長徐泓鈺指出：「逢甲夜市囊括了逢甲大學、僑光科技大學、中國醫藥大學水楠校區的數萬名學生生活所需，造就周邊吃喝玩樂皆便利的生活圈。從逢甲夜市的半徑1公里來看，有水楠經貿園區、十二期重劃區持續開發，兩地房價都已經上看5、6字頭，夜市周邊的3字頭房價確實實惠，因此拉抬成交量。」

另外，「中華路觀光夜市」橫跨中區、北區，過去1年的房市交易量達727件，中區及北區有超過35%的交易量來自於此。永義房屋台中一中三民加盟店東郭誌蘭表示：「中華路夜市歷史超過40年以上，從夜市的1公里範圍來看，周圍有百貨公司、醫院、公園等各種優質條件，又鄰近台中火車站交通便利，不過周圍物件屋齡9成超過30年，讓每坪房價僅25萬左右，房價相對親民，也帶動需求量上升。」

▲台中3大夜市中交易量最少的南區「忠孝路觀光夜市」，過去一年成交352件。（圖／業者提供）

而台中3大夜市中交易量最少的南區「忠孝路觀光夜市」，過去一年成交352件，卻依然占南區整體成交量的29%。永義房屋東區十甲阡佑加盟店經理林靄汝說明：「忠孝路夜市起源於日據時代，距離中興大學、台中火車站近，不過因屋齡幾乎都在30年以上，加上區內透天厝多，因此交易量較少，但2字頭房價、交通方便，仍舊吸引眾多通勤族前來購屋。」

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示：「過去老一輩會把夜市被視為嫌惡設施，購屋時會盡量避開。不過，通常夜市都坐落於精華地段，周邊生活機能完備，隨著房價持續上漲，夜市周邊實惠的房價與機能優勢更為凸顯，反而讓購屋族群將這類型物件納入考量。」

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