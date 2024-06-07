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「凱旋青樹」漏水出包　前鎮最大社宅動土品管成焦點

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲前鎮區最大社宅「興邦安居Ｂ」7日動土，位於75期重劃區，附近就是亞灣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄第一座新建社會住宅「凱旋青樹」出包後，前鎮區最大規模社會住宅案「興邦安居Ｂ」7日動土，緊鄰去年動土的「興邦安居Ａ」，2社宅合計共1623戶，位於75期重劃區，附近就是亞灣，雖然地段相當精華，仍引來在地民眾憂心品質。

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高市府近年積極推動興建社宅， 高雄社會住宅，從最早8800、1.2萬、1.5萬戶，到現在喊出1.8萬戶目標，根據國家住都中心統計，目前高雄已決標及興建戶數已達1萬7950戶，規劃中戶數還有4600戶，穩健實現1.8萬戶政策目標。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中央與地方興辦高雄市社宅。（圖／國家住都中心提供）

不過上月才剛發生高雄首間社宅「凱旋青樹」去年7月開始入住，今年就因強降雨造成樓梯間大量漏水，還有住戶抱怨室內警報隨時大響，讓不少在地民眾憂心未來社宅品質。

「凱旋青樹」出包後，高雄首度有新社宅動土，國家住都中心表示，高雄前鎮「興邦安居B」7日動土，該案規劃960戶，緊鄰已在去年動土的「興邦安居Ａ」，2社宅合計共1623戶，為前鎮區最大規模社會住宅案。

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▲「興邦安居B」該案規劃960戶，緊鄰已在去年動土的「興邦安居Ａ」，2社宅合計共1623戶。（圖／記者張雅雲攝）

「興邦安居」分為2基地，位於前鎮75期重劃區，「興邦安居B」規劃地上14樓、地下2樓，套房約12坪共508戶、2房為24坪共374戶、3房為33坪共78戶，預計2028年7月完工。而「興邦安居A」預計2027年5月完工，共663戶。

該棟室內搭配隔音地坪、氣密隔音窗、衛浴採當層獨立排氣，並有耐震、智慧建築等標章，提升生活品質。

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▲完工後可供未來亞灣、高軟、科技產業園區等產業聚落，龐大的就業人口居住需求。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產亞洲新灣區加盟店東江炳賞指出，該區地段相當精華，鄰近高雄亞灣，並位處南部半導體S科技產業廊帶上，可供未來亞灣、高軟、科技產業園區等產業聚落，龐大的就業人口居住需求。

因位於新重劃區，附近大樓屋齡都在10年內，幾乎沒有套房產品，2房租金行情約為1.7~2.3萬元，3房則是2.3~3.3萬元，江炳賞說：「社宅租金低於行情，應可吸引不少民眾承租。」

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關鍵字：高雄社會住宅興邦安居凱旋青樹前鎮亞灣

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