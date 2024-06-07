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嫌客戶要求太多！包工竟用「三秒膠」灌爆她家大門鑰匙孔

包工跟客戶起爭執，拿三秒膠賭她家鑰匙孔。（示意圖／Pexels）

▲竹北市某室內設計公司的吳姓男子，因不滿客戶裝潢刁難驗收，直接拿三秒膠賭她家鑰匙孔。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

新竹一位陳姓女子買房，委託一家空間設計公司進行修繕，而吳姓包工因為不滿陳女要求太多，害遲遲無法驗收，於是趁她上班時拿三秒膠灌她家大門的鑰匙孔，陳女回家後傻眼，調監視器才找到兇手，怒告吳男，法院判吳男拘役40天，易科罰金4萬元。

判決書指出，吳男任職於新竹某設計公司，該公司承攬陳女住處的修繕工程，而吳男是專案負責人，因為修繕工程跟她發生糾紛而心生不滿，竟然在去年3月拿三秒膠注入陳女大門門鎖孔，導致門鎖遭破壞不堪使用。陳女發現後報警處理，警方調閱監視器，鎖定吳男所為，且發現吳男灌注的3秒膠已布滿鑰匙孔，並向門鎖下方流至門把處，導致門鎖損壞、不堪使用。陳女心生恐懼對吳男提告，求償財產損害10萬，精神慰撫金10萬元，共計20萬元。

吳男辯稱，門片損毀部分，公司已經連同門把都更換，財物損害部分已經填補，對陳女要對於精神慰撫金他沒意見，而現在工程還在施工期間，會針對門片部分修復。

法官認為，三秒膠弄於門損難清除，已達破壞門鎖效用，算是毀損罪，而吳男指因為陳女要求嚴苛，就用三秒膠末破壞鑰匙孔，吳男已坦承犯行，也買新門鎖給陳女，判他拘役40天，得易科罰金4萬元。可上訴。

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