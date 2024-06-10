營建工資漲幅超越材料成本　業者：技術工日薪3000元仍喊缺





▲工程勞務類年增則達3.82％，工資漲幅仍很有感。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

造價大漲期已過，營造工程總指數漲幅趨緩，最新年增率2.39％。不過，工資漲幅仍很有感，工程勞務類年增達3.82％。信義房屋專家表示，現在工程案量大，2022、2023年總計就有2057萬坪的樓地板面積報開工，營建業勞工供不應求。

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主計總處營造工程物價指數顯示，營造工程總指數已趨於穩定，相較於2021年大漲10.94%、2022年大漲7.36%，去年年增率則降到1.74%，不過今年5月年增率又攀高到2.39%。

進一步觀察，營造工程總指數中，營造工程材料類指數年增1.6%、建築工程指數材料類年增1.19%，建築工程勞務類年增則達3.82％，顯見建築材料的漲幅趨於穩定，但工資仍呈現緩漲趨勢，主要在建工程太多，工人呈現供不應求的現象。

▲營造工程總指數中，營造工程材料類指數年增1.6%、建築工程指數材料類年增1.19%。（表／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2021、2022年房價上漲與造價成本大漲有關，不過近2年造價已漲幅趨於穩定，但現在工程案量大，2022、2023年總計就有2057萬坪的樓地板面積報開工，營建業勞工仍偏向供不應求的狀況。

欣聯建設專業經理人蕭傑楷表示，年輕人不願進工地，市場欠缺新血，工人總人數逐年遞減，長遠來看缺工趨勢難解，除非政府大量開放外籍移工。他說，5年前粗工日薪1500~1700元，現在已漲到2300~2500元，而具技術型的工人日薪則已來到2500~3000元，甚至更高。

曾敬德補充，因為缺工的影響，通常規模較大的建案、品牌建商，較容易發包工程與控制成本，相對的小型建案在發包上就顯得弱勢，最終也會反映在成本上。

不過，從過去一年營造類股，有些股價都寫下新高來看，市場的營建工程需求量大，市場呈現供需失衡，營造產業的確處於一片榮景當中。

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