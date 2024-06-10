「訂房被刷161萬」飯店裝傻　推給訂房平台！同業曝內幕：超雷

▲原PO詢問飯店，得到的回應是不清楚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，在訂房平台預訂飯店，金額是3980元，隔天卻收到刷卡無效的通知，查詢了刷卡紀錄，才發現被刷了161萬元，擔心是遇到詐騙，緊急跟銀行聯絡，重新換發一張新的信用卡，打電話到飯店詢問，對方一直把責任推給訂房平台，貼文釣出飯店業者留言，「絕對是飯店的人員按錯金額了」。

有網友在Dcard發文，「訂房被刷了一百多萬」，在訂房平台預訂飯店，總金額3980元，以往經驗都會先被刷卡預留那筆金額，等入住後才會真的刷卡請款，怎料隔天就收到「刷卡無效」的通知，查了信用卡消費紀錄，才發現被刷了161萬3980元，「因為額度不夠所以刷卡失敗」。

原PO當下立刻致電飯店，但對方一直推給訂房平台，「他們說只看得到我刷卡失敗，看不到刷卡的金額，可能要問訂房平台那邊」，不過訂房平台客服卻回「是飯店的操作失誤」，建議她直接打給飯店，雙方各執一詞，讓她焦急求問「這種情況是哪邊出了問題呢？」

貼文一出，釣出飯店業者解答，「絕對是飯店的人員按錯金額了，但他們仗著客人不知道飯店跟訂房平台的作業方式，在推卸責任，我們飯店如果預售權刷錯金額，會趕緊取消&主動聯繫客人道歉+免費升等之類的補償，這間飯店的處理方式真的有待加強，原PO不用太緊張～就是個人為疏失，也還好他金額誤按太高，根本刷不過，反而原PO的警覺心很高，很多人都不會注意到刷卡資訊，我覺得你很棒！」

原PO無奈嘆，「後來我直接取消還罵了櫃檯一頓，事後還覺得對櫃檯很抱歉，原來真的是他們的問題呀，但我已經重發一張信用卡了，這個人為疏失真的是浪費資源」。