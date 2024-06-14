西區之最！勤美商圈巴洛克8樓建物　開128萬找租客

▲創下西區之最的就是位於勤美商圈周邊整棟8層樓巴洛克外觀建物，開價128萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

單月租金破百萬元的物件在台中市並不算常見，不過近期隨著商圈發展、房市暢旺，陸續有不少百萬級別物件在市場上招租，其中創下西區之最的就是位於勤美商圈周邊整棟8層樓巴洛克外觀建物，開價128萬元，信義房屋專家認為該物件雖具有稀有性，但是總價高，預計還會在市場上流通一陣子。

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位於勤美商圈周邊，過去經營高檔鐘錶店的角間店面，近期開價月租金128萬元釋出，據網站上刊登，該建物整棟招租，使用坪數達1300坪，並且附上豪華裝潢，也表示不租給洗車業、宗教團體、夾娃娃機、寵物店、八大行業。

▲招租物件所有權人，在住在該店面步行1分鐘的「鄉林總裁行館」，實現下樓即上班。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪，營業超過10年的鐘錶店已拉下鐵門，外牆柱體也貼出招租字樣，經查實價登錄，該店面的1~3層，曾在2022年由現任屋主以總價2億元購入，該自然人屋主與鐘錶店負責人同姓楊，推測為同一人。

更有趣的是，楊姓自然人戶籍登記地址，就在該店面步行1分鐘的「鄉林總裁行館」，實現下樓即上班，據了解，該建物屋齡17年，為西區百坪起跳的大坪數社區，目前房價隨著多頭，成交價從2字頭逼近4字頭。

對此，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱說：「該物件在勤美商圈範圍內，周邊並未有大型整棟的物件釋出，跟據格局與規劃來說，也屬於比較特別的產品，本來的使用者依照自己適合的規劃，適合企業總部、精品業者進駐，不過以坪數與總價來說，預計還會在市場上流通一陣子。」

▼台中市近期百萬元級別招租店面。

物件名稱 面積(坪) 開價(萬元) 5A崇偉大道商辦1樓店面 約650（建物） 約170 台中擔仔麵宴會館 約1500（土地＋建物） 130 單元三整棟鋼構商場 約1470（建物） 128 勤美鐘錶店店面 約1300（建物） 128

以建坪來說該建物每坪租金約落在千元，資深房仲沈政興則認為：「該店面有具備廣告效應，勤美商圈也因逛街人口多，也許拆分為一樓、二樓、三樓，辦公室使用，會滿有機會。」

▲位於台灣大道上整棟白派商辦「5A崇偉大道商辦」1樓店面，開出約170萬元租金。（圖／記者陳筱惠攝）

目前台中市僅有4個物件，在市場開出百萬元價碼，除了勤美商圈整棟巴洛克建物，還有位於台灣大道上整棟白派商辦「5A崇偉大道商辦」1樓店面，約650坪面積，開出約170萬元租金。

▲空租多年的原「台中擔仔麵宴會館」，連同停車場土地面積約1500坪，開價130萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



其他還有空租多年的原「台中擔仔麵宴會館」，連同停車場土地面積約1500坪，開價130萬元。另外單元三整棟鋼構的商場，土地約886坪、建物面積2層樓約1470坪物件，也同樣開出128萬元在市場招租。

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