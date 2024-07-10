半導體菁英湧入竹科　寶山矽晶城催生新竹下一個富人聚落

▲寶山特區因台積電二奈米廠的進駐，迅速成為全台矚目的科技重鎮。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

隨著新竹科學園區（竹科）持續引領全球科技產業，寶山特區因台積電二奈米廠的落腳，迅速成為全台矚目的科技重鎮。科技菁英的聚集與龐大的就業機會，推動了寶山區的房地產市場吸引高收入族群及投資者的目光，將成為新竹下一個富人聚落。

全台第一個科學園區——新竹科學園區，設立已有40多年，始終扮演著台灣科技產業領頭羊的角色。目前，園區內核准廠商數已超過600家，員工數超過16.5萬人，年產值屢創新高，突破兆元。竹科的成功奠定了台灣在全球半導體產業中的領先地位，尤其是台積電的貢獻更是功不可沒。

▲竹科管理局局長王永壯表示，寶山二期是台積電二奈米的基地，行政院也全力支持竹科的發展。

然而，隨著園區用地的飽和，竹科寶山特區成為下一個重點發展區域，特別是台積電的二奈米廠基地所在。竹科管理局局長王永壯表示，寶山二期是台積電二奈米的基地，行政院也全力支持竹科的發展，特別是寶山交流道的闢建閘道，將隨著園區建設完成而逐步完善交通設施。

在台積電二奈米廠的加持下，新竹寶山成為全台科技重鎮的核心，繼台積電全球研發中心目前已設有7,000位研發人員，隨著2025年二奈米廠的完工，預計將有上萬名研發人員進軍寶山，帶動爆量就業機會點燃寶山特區的未來發展，勢必成為全臺灣科技菁英聚集之處，有望帶動周邊房市交易的熱潮。

▲隨著新竹市核心區房屋供給不足，竹北關埔地區缺地、缺房，買盤外溢至低基期的寶山區。

根據財政部110年的綜合所得稅統計，竹科新貴匯集的新竹市東區關新里綜合所得平均超過300萬元，蟬聯全國最有錢的里，且全國第3~10名最富有的里也全數由新竹縣市包辦，顯示該地區的均富程度極高。隨著新竹市核心區房屋供給不足，竹北關埔地區缺地、缺房，買盤外溢至低基期的寶山區，其擁有便利的交通條件和高綠覆的住宅環境，更適合竹科人移居，而地方政府也全力支持寶山區的住宅社區發展，距離台積電二奈米廠僅約8分鐘車程，當地近60公頃的大規模城市開發計畫正如火如荼地推進，這些低密度、高綠覆的美式生活社區成為科技人置產的新選擇。

▲住展雜誌企畫研究室總監暨發言人陳炳辰指出，寶山距竹科生活圈僅8分鐘車程，目前有知名建案以造城形式推案，使得宜居性更高。

住展雜誌企畫研究室總監暨發言人陳炳辰指出，討論新竹房市時，竹科核心區塊如竹北或新竹市是主要關注點，但預售屋行情已達到單價七字頭，許多購屋族轉向寶山尋求性價比更高的物件。寶山距竹科生活圈僅10分鐘車程，目前有知名建案以造鎮形式推案，使得宜居性更高。寶山區以智能和健康為主題推廣居住環境，規劃了綠地公園等親子活動空間，未來隨著商店機能進駐，宜居性將進一步提升，成為新竹縣市的優質居住選擇。

▲寶山區以智能和健康為主題推廣居住環境，規劃了綠地公園等親子活動空間。

新竹縣的年平均所得已超越台北，名列全台第二，科學園區的地緣優勢使其在2016年躋身ICF智慧城市Top 7。隨著新竹竹北已成為下一個台北信義計畫區，未來寶山將磁吸更多高資產菁英進駐，成為下一個備受期待的新竹傳奇。