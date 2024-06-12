「營建妖股」通過配發現金股利11.29元　董座：房市審慎樂觀

▲永信建設（5508）今（12）日舉行股東會，2023年全年營收以82.27億元創下新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

永信建設（5508）今（12）日舉行股東會，2023年全年營收以82.27億元創新高，股價也首度站上200元的歷史新高，被網友笑稱是「營建妖股」。對下半年房市，董事長陳俊銘表示，打房較偏心理因素，台積電在楠梓設新廠帶動上下游產業鏈進駐，對房市審慎樂觀。

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永信建設12日舉行股東會，董事長陳俊銘回答股東發問時表示，永信建設以「先建後售」模式銷售建案，不僅能讓客戶安心，也深受自住族群的青睞，目前深耕高雄，地價雖有上漲，但可以靠經驗判斷，選擇較具優勢的土地開發。

加上台積電即將完工，帶動上下游產業進駐，具剛性需求支撐，在高雄房市持續熱絡的氛圍下，對未來營運動能審慎樂觀。

陳俊銘同時指出，「做擅長的事比較重要，永信未來沒有做廠辦、商辦的計畫，把住宅蓋好是主要營運方向。」

而近期房市火熱，市場均預期政府將出手管制，陳俊銘預期，央行可望降低六都加上新竹的第二戶以上貸款成數，或採降低豪宅線等方式，抑制過熱的房市。對豪宅客、換屋族影響較大，長期來說，影響的是投資客，對自住客來說則較偏預期心理等因素，影響其實不大。

股東會過程平順，會中並改選董事7席、獨立董事3席，董事長由陳俊銘連任。

▲今年預計可供銷售入帳之個案，總銷金額約130億元。（圖／記者張雅雲攝）

永信去年營收大爆發，達82.27億元創新高，比2022年的41.32億元，大幅成長99%，也創下歷史新高紀錄，2023年淨利則有27.28億元，比2022年的15.32億元，成長78%。會中宣布今年將配發現金股利11.29元，也比去年6.35元大幅成長，創歷史新高。

2023年的每股純益（EPS）高達12.55元，相較去年的7.05元，成長78.014%。而永信今年股價首度飆上200元，從去年最高股價95.7元，到今年股價最高站上243元，大漲1.5倍，被網友大讚「營建妖股」。

▲永信建設歷年股利。（ETtoday製表）

發言人陳怡均指出，去年主要入帳建案為楠梓區「晴萃」以及「原旭」。今年預計可供銷售入帳之個案，包含已完工「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5新世代」、「繪上品」與即將完工之「澄光」、「水律」共11案，除去已入帳金額，預估總銷金額約130億元。

2025年預計有4個新案將陸續完工銷售，包含楠梓區「高雄大學二期」、鼓山區「龍華九期」、三民區「中都五期」、和仁武區「大昌二期」，4案合計總銷金額110億元。

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