總價千萬元內買預售屋　雙北僅剩1區有機會

▲永慶房產集團統計全台總價1000萬元內的預售屋交易量前10名，由嘉義縣朴子市拔得頭籌。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

隨著房價高漲，想要千萬元買預售屋可說是相當困難，永慶房產集團統計全台總價1000萬元內的預售屋交易量前10名，除嘉義縣朴子市拔得頭籌外，桃園市、高雄市則是各有3個與4個行政區入圍榜單，雙北地區僅剩淡水區有機會千萬購屋。

根據實登資料，觀察Q1千萬預售屋交易量表現，嘉義縣朴子市以256件榮登全台冠軍，是七都外唯一上榜的行政區。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，朴子市屬於蛋白區域，隨著台積電先進封裝廠確定落腳嘉義科學園區，帶動區域房市交易，建商更積極在嘉義推案，買氣暢旺。

台中市梧棲區成交件數名列第二，陳金萍表示，該區預售屋市場火熱有兩個原因：一是緊鄰台中港重劃區，隨著台中港的風電產業逐漸成熟，吸引眾多建商積極進場，前景看好下連而帶動預售屋市場。二是梧棲區的房價基期相對低，1到3月平均單價為26萬元，吸引不少年輕購屋族在此置產。

桃園市有楊梅區、觀音區擠進前5名，陳金萍說明，觀音區預售屋交易主要集中於草漯重劃區一帶，由於草漯重劃區位處蛋白區，目前平均單價不到25萬元，平均總價也落在750萬元左右，房價平易近人，加上鄰近產業聚落，有效吸引就業人口購買。

針對高雄市，陳金萍說，三民區生活機能相當成熟，同時具有捷運、台鐵雙軌優勢，未來亦有捷運黃線、紫線行經，交通日趨便利，「該區預售屋以縮減坪數控制總價，因此也可以觀察到，三民區擁有最高的平均單價，以及最少的平均坪數。」