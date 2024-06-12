茂德砸7.4億再搶進高大特區　在地估房價45萬↑

記者張雅雲／高雄報導

高雄房市今年買氣超熱，尤其具有台積電利多的楠梓高大特區，吸引建商積極搶進，根據實登公布，茂德建設以張姓自然人名義再出手高大特區土地，總價7億4580萬元，換算單價約70萬元，信義房屋專家分析，房價沒有回頭的氛圍。

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▲具有台積電利多的楠梓高大特區，吸引建商積極搶進。（圖／記者張雅雲攝）

茂德建設2022年首度進軍高雄，在高大特區入手1345坪土地，每坪價格66.07萬元，去年底該地推出預售大樓「高大之森」，社區共362戶。根據實價揭露，已有271筆成交紀錄，銷售速度也不慢。

最高價是4月成交的頂樓戶，成交價達43.5萬元，並備註含家電及禮券費，是目前楠梓預售案最高成交價。

▲茂德建設以張姓自然人名義再出手獵地，預估未來新案開價也要45萬元起跳。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，今年4月茂德建設以張姓自然人名義再出手獵地，總價7億4580萬元，面積1065坪，該地位於大學南路，為住3用地，換算土地價格單坪70萬元。

台灣房屋高鐵重愛加盟店長陳揚智表示，高大特區的住3用地成交行情落在70~80萬元，茂德成交價也算合理，不過地價一直漲，成本降不下來，房價只好繼續挺進，未來新案開價也要45萬元起跳。

信義房屋楠梓店店長黃致勳表示，台積電在楠梓產業園區設廠，帶動楠梓區房價飆漲，目前新案開價也站上4字頭，屋齡5~10年大樓，成交價落在27~31萬元。尤其近期已有不少工程師來此區購屋，買氣相當驚人，「中古大樓只要是2、3房含車位，開價合理，1個月內一定會賣掉。」

▲頂樓戶成交價達43.5萬元，並備註含家電及禮券費，是目前楠梓預售案最高成交價。（圖／記者張雅雲攝）

黃致勳分析，除了台積電工程師，也有不少上下游產業鏈工程師，因為階段性任務派駐高雄，多數先買一間2房自用，看準總價低好入手，未來也好轉賣，少數舉家南漂的小家庭客群才會購買3房物件。

不過除了2房熱銷外，也有不少原本的在地客群，擔心房價愈來愈高，急著小換大，直接賣掉2房轉買3房，讓近期成交量居高不下。

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