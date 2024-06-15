先匯款再看屋！租屋詐騙層出不窮　新手房東：發問也遭詐

▲新手房東上網發問能不能養貓，都遇到詐騙。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

租屋詐騙頻傳，不少假房東在租屋社團PO出待租物件，強調「先匯款優先看屋」。就連新手房東上網發問：「能不能讓租客養貓？」都遇到詐騙。信義房屋專家表示，簽約前建議都不要有匯款的行為。

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近期臉書租屋貼文詐騙橫行，不少租客在租屋社團看到喜歡的物件，都遇到類似的套路。假房東會表示之前有好幾組租客，已陸續排隊預約看屋，如果想優先看屋要先匯訂金，看屋後若有簽約成功，這筆錢就直接轉為押金，看屋不滿意也會全額退還。

不料其實就是租屋詐騙，租客一匯完錢，假房東立刻神隱消失，民眾才得知原來已慘遭詐騙。

現在詐騙再升級，除騙急著想租屋的租客，連房東都遇到假房客。有網友在PTT發問「新成屋要給養貓嗎？」透露最近交屋新成屋3房，在《591房屋交易網》上架出租已1周，沒想到幾乎都是詐騙來詢問，篩選一輪才有養貓家庭詢問，因此問網友該再等等看，還是開放養寵物？

底下網友紛紛歪樓詢問是如何被詐騙，原PO指出，通常都是沒看過房子就說很喜歡，想匯訂金給房東先保留，但都有各種理由暫時無法看房，這段時間會一直詢問熱情的問題，現在她只要遇在《591房屋交易網》發問是不是房東本人就封鎖。

網友提醒，詐騙還會釣房間照、謄本、權狀，甚至錄影AI模仿，也有網友分析，一旦讓來路不明的資金匯進帳戶，到時候帳戶被凍結，正牌房東要小心。

▲房東一把錢轉出去，就變成洗錢的一環。（示意圖／記者張雅雲攝）

網友直言，噓寒問暖的目的，就是要騙到房東的人頭戶，得手後就說不租了要房東返還訂金，房東一把錢轉出去，就變成洗錢的一環。

信義房屋高三區協理周清源表示，房東、租客若自租、互約看屋，要特別留意身分驗證，像是屋主可請承租方提供良民證、就職證明等，確保房客的身分。在簽約前，租客也可以請屋主提供謄本、權狀來核對屋主身分，而簽約前建議都不要有匯款的行為。

或是透過房仲居間提供服務，房仲一開始就會驗證屋主的產權，跟簡單確認租客的身分背景，較有保障。一般來說，若透過仲介租賃，承租方是半個月租金、屋主則是一個月租金的服務費。

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