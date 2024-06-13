賭「第二戶限貸不變」願發百份雞排　陸敬民：替預售已購客發聲

▲房產專家陸敬民賭100份雞排，央行不會祭出第二戶限貸6成，今日他依約到台南高鐵站旁發放。（圖／陸大提供）

記者項瀚／綜合報導

房產專家陸敬民賭100份雞排，央行不會祭出第二戶限貸6成，今日他依約到台南高鐵站旁發放。但他受訪表示，是故意賭輸的，以這種黑色幽默來凸顯央行的荒謬，並安撫預售已購客的怨氣。

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房產專家陸敬民2天前在臉書發文，豪賭今（13日）央行理監事會議後不會祭出第二戶限貸6成，若真祭出，就發放100份炸雞排，引起粉絲網友關注。

不料，今日央行祭出第二戶限貸6成，陸敬民也依約，下午4點在台南高鐵特區某社區1樓發放。他接受記者採訪，強調：「本來就認為央行會祭出此政策，就是故意要賭輸，用這種黑色幽默來凸顯央行的荒謬。」

陸敬民說明，一對中產階級夫妻，有一間自用住宅，這幾年看著房價上漲，擔心錢被通膨吃掉，出手置產一間預售屋也很正常，「怎料去年央行第五波信用管制降低1成，有些預售已購客到現在尚未交屋，現在又再被降1成，等於連被巴2次頭。」

陸敬民說：「這些中產預售已購客到底是招誰惹誰？央行第二戶限貸政策根本是在平行時空打房，所以故意賭輸，把已購客的怨氣轉化成吃雞排。」

不過事實上，央行第二戶限貸6成一樣有配套措施，只要在1年內換屋就不會有影響，也就是新屋申貸貸款時，與銀行簽切結，一樣可貸到8成，但要在1年內把舊屋賣掉。

▲央行第二戶限貸有配套措施，只要在1年內換屋就不會有影響。（圖／記者湯興漢攝）

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