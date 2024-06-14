開冷氣前「先做2件事」更快變涼！　台電：1年省電10％

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）
文／CTWANT
端午節過後台灣迎來了高溫濕熱的夏季。對此，台電粉專也提醒民眾，開冷氣前先做這2件事，不僅可以讓冷氣吹起來更涼，還能夠更省電喔。
台電今天（14日）在臉書粉專《台電電力粉絲團》發文指出，端午節後迎來真正的夏季，許多民眾回到家第一件事就是把冷氣打開，但台電建議，「開冷氣前先做2件事，可以讓冷氣更快涼、更省電唷！」
首先是開窗戶，散熱通風，因為家中的家具、地板在炎熱的夏天吸熱一整天，會讓室溫上升不少，所以必須先讓熱氣散掉，冷氣才能更省時省力、事半功倍，回到家先開一下窗戶散熱，就可以讓室內先降溫，減少冷氣運轉時的耗電量。
▲台電建議，開冷氣前先做2件事。（圖／翻攝自Facebook／台電電力粉絲團）
第2件事，則是夏季首次開冷氣前，可以先清潔外殼和濾網，避免累積的灰塵影響冷氣效率，也能讓空氣更清新。此外，若是頻繁使用冷氣的日子，也建議定期2至3周就要清洗一次濾網，這樣1天大約可省電0.47度，1年下來就會省10％用電。至於溫度方面，台電建議冷氣設定26至28度就好，而且每調高1度就可省電6％。
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