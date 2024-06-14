高市首季標售突喊卡　Q2端29.5億精華地吸建商出手

▲高雄市地政局第一季開發區土地標售臨時喊卡，第二季土地標售照常舉行總底價逾29.5億元。（圖／高雄市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市地政局第一季開發區土地標售臨時喊卡，第二季土地標售照常舉行。14日共推出10標12筆土地，總底價約29.5億元，這次推出的土地多位於精華區段，包括中都重劃區、高雄車站、高雄大學周邊等，因地段都相當精華，專家預估，口袋深的建商會勇於追價。

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高雄市地政局每3個月舉辦一次土地標售作業，第一季因配合中央社宅政策臨時停標，高雄市地政局14日公布第二季開發區土地標售，共計推出10標12筆建地，26日開標，合計總底價約29.5億元。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷表示，此次標售多塊土地地段都相當精華，使用強度高，可望吸引多家建商出手搶標，「口袋深的建商應想趁機增加土地庫存，應該蠻敢追價。」

像是北高因有台積電效應，第8標位於高雄大學區段徵收區，屬於第3種商業區土地，面積約706坪，將吸引不少建商出手競標，造成大幅溢價搶購。

而底價、單價最貴的第3標，位於高雄三民區高雄火車站區域雄中段，為特定商業專用區，面積516坪，底價6.9億元，單價達135萬元，鄰近台鐵高雄及民族車站、龍江公園、綠園道及捷運黃線Y10站預定地，住商皆宜，也吸引不少建商注意。

▲面積最大的第6標，位於仁武第92期重劃區，可規劃住宅大樓。（圖／高雄市地政局提供）

面積最大的第6標，位於仁武第92期重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區，生活機能及環境佳，基地面積約2292坪，可規劃住宅大樓，預估也將成熱門標的。

富住通研展部主任許值瑋表示，此次基地面積較大塊的標的，一定比較受矚目，包含中都、71、92期重劃區，以及高雄大學特區內土地都是目前市場的成交熱點，其他小塊土地，因為位置也不差，基本上脫標機率也是很高，整體來說，至少有7~8筆土地會成交。

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