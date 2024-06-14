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母逼兒辦新青安買房　出租踩紅線「害優惠全取消」他控：人生毀了

母逼兒辦新青安買房　出租踩紅線「害優惠全取消」他控：人生毀了

▲一名年輕男網友抱怨被母親逼使用新青安房貸買房，但母親卻將房子出租，導致銀行取消優惠利率。（示意圖，Pakutaso）

圖文／鏡週刊

新青安房貸政策實施後，掀起了購房熱潮，吸引了眾多年輕人爭相購屋。不久前，有位年輕男網友在網上發文抱怨，因母親強迫他利用新青安房貸購房，使他背負沉重的貸款壓力。更糟的是，母親還私自將房屋出租，結果銀行發現後不僅收回部分房貸，還調升貸款利率，令他痛心疾呼「人生就此毀掉」。

這名男網友在Dcard發文分享，他的雙親年過6旬，卻自40多歲後便停止工作，過著「躺平」的生活。他自力更生後肩負起家計，每月薪水3萬8,000元中有1萬5,000元需孝敬雙親，一家三口蝸居在月租8,000元的破舊公寓中。儘管如此，他依舊不懈努力，希望透過學業和工作改變命運。近日，母親的朋友頻頻造訪家中，大力鼓吹買房置產獲利很好，並表示可透過新青安房貸輕鬆購屋，因此他遭到母親施壓，要求必須買房。

然而，他上車買房並不是購買新成屋，而是母親朋友出售的舊房，對方打算賣掉舊屋，轉手要去買新房。儘管原PO善意提醒母親不要成為「接盤俠」，但母親無動於衷，最終他為維繫家庭和諧，只好硬著頭皮買下舊房子：「準備當30年的房狗，天天像狗一樣累的繳破房貸」。

出乎他意料之外的是，他才交屋後才發現房子位置極其偏僻，周邊缺乏學區且交通不便。事後得知，母親還擅自把房子出租，以每月4,500元的租金租給一名大學生，該名租客租住一段時間後，未經告知便自行申請租屋補助。結果，原PO接獲銀行通知，表示青年成家優惠貸款不得作為營業或租賃用途，並需收回部分房貸及提高利率，使其原本捉襟見肘的生活更加困窘。

貼文曝光後，許多網友看法不一，部分人批評：「你媽問題很大，但你自己也有問題，貸款就只能當作是你不做功課的懲罰，快去騙下一個阿呆接手吧」「你被家人情勒住了，買房是大事，而且事關於你一生，地點、屋況、房貸條件、新青安的限制，為了家庭和諧不是事事都妥協」「你自己都沒判斷力嗎？還是其實你也想靠投資買房致富？」「一個願打，一個願挨，沒什麼好說的」「關新青安屁事，你人生毀了是因為你的愚孝，跟養孩防老的爸媽」「這文超像警世文，怎麼可能不先看房、看地段就買房、還被出租，真的是該踩的雷都來一遍了」「自己頭要洗下去怪誰」「房地合一持有五年內賣出超高稅額，只好賠錢賣呀」。

另外，部分網友則質疑文章真實性：「哪家銀行敢借給你，你的月繳金已經比你剩的錢還多欸」「38000給15000孝親還租房是要怎麼活」「要是專員敢這樣放貸，早被經理電爆了」「最好是連地點都不知道就貸款買房，而且附近沒學區，卻有大學生要租？」。


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關鍵字：鏡週刊新青安房貸

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