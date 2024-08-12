40年老公寓「賣2、3000萬」有人買？　網點出2關鍵：不會太貴

▲台北市房價高。（示意圖／記者董美琪攝）

記者曾筠淇／綜合報導

買房要考量的事情有很多，像是地段、預算、屋齡等，近日就有網友發文表示，他留意到台北有一些公寓的屋齡已經4、50年，結果卻賣到2、3000萬元，真有人會買嗎？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台北一堆40年公寓買幾千萬真的有人買嗎」為標題發文，提到他有時會查看買房網，近日他便留意到，台北有一些屋齡4、50年的公寓，會賣到2、、3000萬元，真的會有人買這些房子嗎？還能撐幾年？原PO也說，若選擇的貸款期限為40年，那等到把房貸還清了，屋齡也都8、90年了，這房子真的有辦法撐這麼久嗎？

貼文一出，底下網友紛紛回應，「有啊，而且很搶手」、「地點好，不用一個月就賣掉」、「現在房價沒問題，有問題的是沒錢買的」、「會買北市公寓的都是行家」、「不只台北，其他地方也是了」、「搶手的是土地，房子倒了重蓋就好」。

還有網友表示，「人家都是實坪，算起來不會太貴」、「其實實坪計算下來，比新莊、蘆洲還便宜」、「不然你要買新大樓，室內只有權狀的一半以下」。另也有網友認為，「拚都更的吧」、「等都更翻盤啊」、「買著等都更，或被迫都更」、「重點都更」。