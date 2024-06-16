空氣充滿鹽巴！住新竹南寮8年「房仲沒說的事」　血淚經驗全場推爆

▲新竹南寮漁港。（圖／記者彭懷玉攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年來新竹房價飆漲相當快速，不少人都想在當地置產投資，一名住在南寮8年的網友分享「房仲不能說的祕密」，常見的問題包括，颱風天停電、鐵架容易生鏽、空氣充滿鹽巴以及容易產生壁癌等，貼文引起網友熱論，狂讚直呼「新竹人就你最老實！」

該網友在臉書社團「新竹房屋買賣平台」發文，由於南寮靠海，空氣中的濕氣和鹽分都會影響到家中的環境，因此除濕很重要，「除濕機每個房間必備，坪數小也不例外」，他自己家是25坪的三房兩廳，每天除濕機都要倒3次水，但室內的木地板還是會翹起來。

▲冷氣室外機鐵架容易鏽蝕。（圖／翻攝自FB社團「新竹房屋買賣平台」）



他提到，窗戶不能開，開兩天就滿房間沙跟鹽晶，車子停一周會有一層鹽巴+水的混合物，「洗車請務必多投20塊沖底盤，別省」，窗戶每年都請拆洗，不然鹽巴卡在裡面沒多久就生鏽了，氣密窗也一樣，「特別是冷氣機的室外機架，這是一種耗材，需要每年檢查一次」，颱風天的停電情況也讓他印象深刻，「這8年經歷3個大颱風，3次都停電」。

此外，南寮是飆車族的聚集地，假日別想睡到自然醒，他抱怨，「假日早晨會有一堆老屁孩騎哈雷叫你起床」，到中午11時，變成幻象2000來吵，「裝防彈玻璃都沒效，但是軍人跑戰備不能嘴」，晚上則是常遇到改了排氣管後來試車的人。

▲新竹房價飆漲。（圖／記者鄺郁庭攝）



最後，他提醒，新竹的風很大，尤其是冬天，「基本上都是斜著騎」，每年南寮風箏節是塞車旺季，建議大家乖乖在家，「回去了就別想出來，塞到你靠北靠木靠無淚」，雖然當地人都會說住了幾十年都沒問題，但他認為聽聽就好，「因為講出來會影響他們房價」。

貼文曝光，掀起熱論，「我也曾經住過南寮超過五年，你說的我也能夠體會，但如果南寮沒有這些缺點，我想房價應該也不會只有現在這樣而已」、「新竹在地人，之前買房南寮房子完全不在看房範圍內，騙外地人買的」、「新竹的風應該到哪裡都一樣」、「純種新竹人習慣風大+1，你講的字字句句超中肯，我從小就聽長輩說不能住南寮、買房不能買南寮」、「海風真的很可怕，萬物皆殘」、「長那麼大沒看過室外機的架子鏽穿的，我家20幾年窗冷氣用鍍鋅鐵架，放在室外風吹日曬也沒鏽穿過」。