買房小白眼花了！買北部預售屋「卡1關」　過來人點頭：不好找

▲新建案多以小坪數為主。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房之後，可以把房子裝潢成喜歡的模樣。就有一位買房小白表示，發現很多裝潢或室內設計公司的相關群組大多都是在「分享作品」，但如何確定哪間適合令他煩惱不已。信義房屋專家表示，可以從預算、坪數、類型下手，分析自己是否需要找設計公司，像是小屋其實收納比較重要，可能也沒有太多空間著墨裝潢。

一名買房子小白在「買房知識家」求助，遍尋網上的室內設計相關群組，發現大多是「分享作品」居多，但他實在不知道如何找適合自己的裝潢公司。他透露，約一年半、兩年前買了一間北部的預售屋，是2+1的房型，主臥室和次臥室的空間都很小，「已經習慣住在老房子4坪大的房間，突然要縮進2.7坪的」，認為更應該好好規劃空間，希望找到一間能將室內空間利用最大化的設計公司。

貼文吸引過來人分享，自己也是小白，很怕遇到裝潢蟑螂，今年9月要交屋了，覺得要實際去問，才知道自己想要什麼，「我實地走訪4家，我是先從家裡附近有店面的問，網路上也問過，也實際走訪，最後決定還是朋友有裝潢，介紹認識的～」也提到有些店家會不想接局部裝潢，所以真的不太好找。

還有設計師現身，「看別人家不喜歡很正常，但不代表設計師只會做那樣，其實你只要明確知道你要的東西是什麼，一般設計師都做得出來」、「預售屋可以客變的話，先整理使用者需求+生活動線，列出需求優先順序」、「你自己的想法越具體，越容易找設計師。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，其實可以先看看自己有沒有預算，如果預算不多，可以考慮是否做系統櫃就好，因為小坪數裝潢越複雜、剩餘空間就越少，所以收納會更重要。另外，他也聽過有人是先決定好必買家具，後面再從長規劃；也有人有打算往後轉手，所以乾脆省略裝潢。