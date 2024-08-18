她剛買預售屋「該常常去看房子進度嗎？」　過來人曝：有空就去

▲原PO表示最近剛買下一間預售屋。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者郭卉寧／綜合報導

買房是人生大事，即使已經簽約，仍有不少細節要注意。就有一名女網友表示，最近剛簽約一間預售屋，但這是她首次買房，因此不曉得該做些什麼，「我該去看房子蓋得怎麼樣嗎？」對此，就有不少過來人回應，會固定去看房子的進度，也可以想想後續的裝潢等。

原PO在Dcard發文表示，不久前買了一間預售屋，簽完約後就沒有再去看過，加上她也是首次買房，不確定這段時間該做什麼事，「我應該要時不時去看房子蓋得怎麼樣嗎？如果去看應該要看什麼？然後交屋時，需要請專人幫忙驗屋嗎？」

貼文發出後，引來不少網友回覆，「我們會固定時間繞去看房子蓋得進度如何了」、「我放假就會去看，從簽約開始到交屋看了一年半」、「我也沒去看過，群組有人會去看，然後拍照，看個進度就好」、「我也是上個月買預售，每天下班有空我就會騎車去看看他進度到哪，順便感受一下未來的家的氛圍，很期待交屋」。

另外，也有人熱心給建議，「稍微想一下室內怎麼裝潢、客變，該繳的錢按時繳，交屋要付的錢跟裝潢、傢俱家電的錢先準備好」、「我會請專門驗屋公司，如果有請設計師的話，也是可以請設計師驗屋喔」、「想看不一定能進，要等驗屋的時候，不一定要請專業的，但是有錢我一定請專業的，因為專業工具我沒有，然後能一直複驗到滿意為止」。